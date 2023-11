Kreisliga A: Hauen und Stechen um den zweiten Platz

Siegerland Nach der 14. Runde ist plötzlich der SV Germania Salchendorf II Zweiter. Der TuS Deuz ließ sich vom FC Eiserfeld vermöbeln.

Nach 13 Niederlagen in Folge gewann der TuS Erndtebrück II sein erstes Saisonspiel - zum Leidwesen von Fortuna Freudenberg II. Nach dem Sensationssieg gegen Setzen sicherten sich die Sportfreunde Birkelbach den nächsten „Dreier“ gegen ein Spitzenteam. Neuer Tabellenzweiter ist Germania Salchendorf II vor dem FC Eiserfeld, der den TuS Deuz überrannte.

SV Fortuna Freudenberg II – TuS Erndtebrück II 1:2 (0:2). Der erste Sieg, die ersten Punkte: Am vorletzten Hinrunden-Spieltag durfte sich Erndtebrück im Duell der „zweiten Wellen“ über den ersten Sieg freuen. Nach nur drei Minuten schockte Louis Menke die Gastgeber mit einem frühen Gegentor, kurz vor der Halbzeit erhöhte Mouricé Grohs auf 2:0 (45.). Luca Matteo Siebel schoss das Tor für die Freudenberger fast zeitgleich mit dem Abpfiff (90.+4).

VfL Klafeld-Geisweid - Siegener SC 2:3 (1:2). „Wir haben derzeit starke personelle Probleme”, berichtete SSC-Trainer Ali Dakouche. Dennoch zeigte die Mannschaft gegen die Klafelder einen soliden Auftritt. „Wir hatten etwa 80 Prozent Ballbesitz, bekamen dann aber durch einen Fehler im Spielaufbau das 0:1”, sagte Dakouche. Hakeem-Hassan Ayadi bestrafte die Siegener für ihre Unkonzentriertheit im eigenen Strafraum (18.). Die Gäste kamen nicht über ihr starkes Kombinationsspiel, sondern versuchten viel mit der Brechstange. „Es waren viele Einzelaktionen, die uns zu den Toren geführt haben”, so Dakouche. Mohammed Dakouche (41.) und Atilla Selcuk (44.) drehten die Partie noch vor der Halbzeit. Nach der Pause lag ein drittes Gästetor in der Luft, doch der Treffer fiel auf der Gegenseite: Mit einem langen Ball auf Pascal Jüngst schafften die Gastgeber das 2:2 (72.). „Das Unentschieden hätte sich wie eine Niederlage angefühlt. Wir sind volles Risiko gegangen und wollten das Spiel unbedingt gewinnen. Am Ende war es verdient, aber auch glücklich”, sagte Dakouche, der in der 89. Minute über das 3:2 jubeln durfte, als Atilla Selcuk vom Elfmeterpunkt die Nerven behielt.

TuS Deuz – FC Eiserfeld 1:9 (1:2). Nach einer eher knappen Halbzeitführung schoss der Bezirksliga-Absteiger gleich sieben Tore in Durchgang zwei. Die Eiserfelder Enrico Nuo (6., 47., 60., 80.) und Marc Steffen Freund (18., 51., 58., 68.) durften jeweils viermal knipsen, Tobias Korte erhöhte in der 83. Minute auf 9:1. Den Ehrentreffer für die Deuzer, die inzwischen 50 Treffer hinnehmen mussten, erzielte Christian Sting (19.).

SpVg. Niederndorf - Sportfreunde Birkelbach 0:1 (0:0). „Birkelbach ist eine Mannschaft, wo der Tabellenplatz sehr trügt. Sie sind strukturiert und diszipliniert”, wunderte sich Niederndorfs Trainer Patrique Schwarzer nicht über die Niederlage. Die Gastgeber konnten sich glücklich schätzen, dass sie in der ersten Hälfte nicht schon zurückzuliegen – die Wittgensteiner hatten gefährliche Chancen, darunter auch einen Pfostentreffer.

„Wir haben in der Pause umgestellt und wollten mehr Durchschlagskraft haben. Genau in der Phase haben wir aber das 0:1 kassiert”, berichtete Schwarzer. Fabian Hansmann schoss in der 49. Minute den Siegtreffer für die Gäste. „Wir sind angelaufen und angelaufen, haben aber nichts Zählbares mehr hinbekommen. Es war eine verdiente Niederlage”, ärgerte sich Schwarzer, dessen Team auf Platz sechs durchgereicht wurde.

SG Oberschelden - TSV Aue-Wingeshausen 5:2 (2:0). Die SG Oberschelden hat einen Lauf! Die Partie gegen den Mitaufsteiger ging klar in eine Richtung. Djordje Ristic (4., 58.), Roko Juricic (39., 68.) und Ludi Lukubamu Manda (63.) führten die Oberscheldener zum fünften Sieg in Folge. Für die Wittgensteiner netzen Gideon Schmidt (79.) und Niklas Willi Dohle (85.).

VfB Burbach - Sportfreunde Edertal 1:0 (0:0). „Bis auf die letzte Viertelstunde vor der Halbzeit war es eine ausgeglichene Partie. Edertal hatte zwar mehr Ballbesitz, aber nicht die besseren Chancen”, so VfB-Trainer Michael Kaiser. Kurz vor Ende der Partie kam es durch Burbacher Ishkhan Mahmudyan zum „Lucky Punch“ für gut verteidigende Gastgeber (86.).

SG Siegen-Giersberg - SV Germania Salchendorf II 0:1 (0:0). „Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Sie hat es versucht und gekämpft”, bilanzierte SG-Trainer Christoph Spies.“ Nachdem es lange 0:0 stand und es Chancen auf beiden Seiten gab, war es am Ende ein verdienter Sieg für reifere Gäste, für die Marius Heinemann in der 87. Minute den Sieg zum „Tor des Tages“ traf. „Wir haben gesehen, dass wir einer Top-Mannschaft Paroli bieten können. Das war ein weiterer Schritt in die richtige Richtung”, meinte Spies.

