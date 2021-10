Kreisliga A: TuS Deuz weiter unaufhaltsam

Die Mannschaft des TuS Deuz marschiert weiter durch die Fußball-Kreisliga A und ist nun unangefochten an der Tabellenspitze.

Fußball-Kreisliga A: Erster Wochenspieltag absolviert. Siegen-Giersberg gelingt wichtiger Erfolg im Stadtderby.

Siegen-Wittgenstein. Der Wochenspieltag der Kreisliga A im Überblick.

TuS Deuz - FC Wahlbach 4:2 (2:2). Sechs Tore und je ein Platzverweis auf beiden Seiten. In dieser Partie war alles geboten. Eine Halbzeit lang hielt der FCW voll mit, doch nach der Pause legte der TuS Deuz die entscheidenden Treffer nach. Hendrik Stenschke (7.), Christian Sting (23./69.) und Christian Hähn (86.) trafen für die Hausherren. Kadir Semiz (19.) und Björn Ludwig (43.) für die Gäste.

VfB Burbach - SV Feudingen 3:0 (1:0). Wichtiger Dreier für den VfB, der sich damit etwas Luft nach unten verschafft, Endrit Curri (38.) erzielte vor der Pause das 1:0, Betim Hoxha (70.) und Mustafa Dogan (90.) legten in der zweiten Halbzeit nach.

SV Fortuna Freudenberg II - FC Kreuztal 2:1 (1:0). Die Fortunen mausern sich langsam aber sicher zu einer Überraschungsmannschaft. Mit diesem Sieg holten die Freudenberger bereits die Punkte 16, 17 und 18. Ömer Aldogan (31.) und Abukar Ali (51.) erzielten die Tore, Azzawi Zaidan Khlaf (63.) konnte nur noch verkürzen.

Siegener SC - SF Obersdorf/Rödgen 6:2 (2:1). Fidan Kameroli war der Mann des Spiels. Seine vier Tore (23./38./68./84.) ebneten den Weg zum Sieg. Hussein Jaber (52./71.) war seinerseits mit einem Doppelpack zur Stelle. Die Gäste gingen durch Nils Zöller (15.) sogar mit 1:0 in Führung. Das zwischenzeitliche 2:5 erzielte Jan Eckhardt (81.).

SG Siegen-Giersberg - FC Grün-Weiss Siegen 2:0 (0:0). Vielleicht gibt dieser Sieg im Siegener Stadtderby den Jungs vom Giersberg nun das dringend nötige Selbstvertrauen. Nach einer torlosen ersten Hälfte dauerte es bis zur 75. Minute, ehe Philipp Drössler das erlösende 1:0 erzielte. Stefan Feldmann machte sechs Minuten vor dem Ende den Deckel drauf.

SF Edertal - SpVg. Niederndorf 1:1 (0:1). Bis zur 81. Minute hielt die Niederndorfer Führung, für die Nils Uebach in der 28. Minute verantwortlich war. Doch die Hausherren stemmten sich gegen die Niederlage und kamen in Person von Dorian Wick in der 81. Minute zum Ausgleich.

SV Netphen - TuS Wilnsdorf/Wilgersdorf 3:3 (2:2). Das zweite Mal binnen fünf Tagen spielte der SVN 3:3, das zweite Mal binnen fünf Tagen erzielte Baris Sevinc (31./39.) dabei einen Doppelpack. Das dritte Netphener Tor ging auf das Konto von Murat Secer (81.). Remis Karabina (8.) und Dennis Schuppener trafen für den TuS W/W, das zwischenzeitliche 2:2 war ein Eigentor von Özkan Kaya (41.).

SG Laasphe/Niederlaasphe - SV Germania Salchendorf II 5:1 (0:0). Nach der Pause legten die Wittgensteiner richtig los. Tobias Hammer (51.), Bryan Nakacwa (58.), Tim Strack (76.) und Arda Akkaya (77./83.) netzten für die Laaspher ein. Daniel Debus war der Salchendorfer Torschütze (71.).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen-Wittgenstein