Kreisliga A: Wilnsdorf mit furioser zweiter Halbzeit

Siegen-Wittgenstein. Kreisliga A: Hickengrund zurück in der Spur. Niederndorf und Deuz rollen weiter unaufhaltsam durch die Liga.

Die neun Spiele der Kreisliga A im Überblick:

SG Hickengrund - SV Germania Salchendorf II 4:1 (3:1). Nach einer wilden Anfangsphase, in der Suleyman Erol die Hicken in Führung brachte (2.) und Daniel Debus vom Punkt nur wenige Minuten später ausglich (8.), fingen sich die Südsiegerländer und gingen noch vor der Pause durch Philipp Raths Doppelpack (29./37.) wieder in Front. „Nach einer wirklich turbulenten Anfangsphase sind wir immer besser reingekommen und haben durch die beiden Treffer vor der Pause auch wieder ordentlich Selbstvertrauen bekommen“, sagte Trainer Florian Kisssel. Florian Freund legte in der 78. Minute das 4:1 nach.

SV Fortuna Freudenberg - Spfr. Edertal 5:1 (1:0). Bis zum 1:1 waren die Edertaler gut in der Partie und haben genau das umgesetzt, was sie sich vorher vorgenommen hatten. „Wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt und hatten vor dem 0:1 auch gute Chancen, selbst in Führung zu gehen. Nach dem schnellen Ausgleich zu Beginn der zweiten Halbzeit haben wir aber total den Faden verloren“, sagte Edertals Co-Trainer Steffen Linde. Für seine Elf erzielte Jan Philipp Dörnbach den 1:1-Ausgleich (49.). Für die Fortunen waren Abukar Ali (34./69./85.), Roman Jende (53.) und Mohamed El Ayouchi vom Punkt erfolgreich.

SV Feudingen - SpVg. Niederndorf 0:6 (0:3). Die SpVg. Niederndorf entwickelt sich zur absoluten Mannschaft der Stunde in der Kreisliga A. Gegen den SV Feudingen hatte die Elf von Kris Stremmel keine Probleme und hätte sogar noch höher gewinnen können. „Wir haben in der ersten Halbzeit noch ein, zwei dicke Möglichkeiten liegen lassen und zwei Treffer sind wegen vermeintlicher Abseitsstellung aberkannt worden. Aber ich bin sehr zufrieden, aktuell haben wir einen guten Lauf“, so Stremmel. André Becker (13.), Ruben Grümbel (16./48.), Nils Uebach (29./89.) und Joel Grümbel (52.) teilten sich die Tore auf.

FC Kreuztal - FC Grün-Weiss Siegen 3:0 (1:0). Die Rückkehr an die alte Wirkungsstätte hatte sich GWS-Trainer Serdar Adiller anders vorgestellt, musste letztendlich aber eine deutliche Niederlage akzeptieren: „Vor dem 0:1 unterläuft uns ein individueller Fehler. Davor waren wir eigentlich die bestimmende Mannschaft, machen das Tor aber einfach nicht. In der zweiten Halbzeit war es ein offener Schlagabtausch.“ Zana Aslan (38.), Arian Dema (60.) und Igor Fleischmann (84.) schossen die Tore für den FCK.

VfB Burbach - SG Laasphe/Niederlaasphe 1:1 (1:0). In einem Spiel auf Augenhöhe trennten sich beide Teams remis. Die VfB-Führung durch Pascal André Schütz (13.) glich Laasphes Torjäger Papa Yaw Afriyie in der 65. Minute aus. „Burbach war eine Mannschaft, die absolut gleichwertiges Niveau hat. Das Unentschieden kann man nach dem Spielverlauf schon so unterschreiben“, sagte Laasphes Trainer Christian Ruppert.

Der erste Wochenspieltag steht an Donnerstag, 19 Uhr: SG Laasphe/Niederlaasphe - SV Germania Salchendorf II, TuS Deuz - FC Wahlbach, VfB Burbach - SV Feudingen, SV Fortuna Freudenberg II - FC Kreuztal, Siegener SC - Sportfreunde Obersdorf/Rödgen; 19.30 Uhr: SG Siegen-Giersberg - FC Grün-Weiss Siegen, Sportfreunde Edertal - SpVg. Niederndorf, SV Netphen - TuS Wilnsdorf/Wilgersdorf. Verlegt auf 21. Oktober: SpVg. Anzhausen/Fl. - SG Hickengrund.

SpVg. Anzhausen/Flammersbach - TuS Deuz 2:6 (1:2). In der zweiten Halbzeit ging den Gastgebern ein wenig die Luft aus. „Wir haben die Ordnung verloren und es Deuz dadurch auch einfach gemacht. Mit unserer ersten Halbzeit bin ich eigentlich sehr zufrieden“, sagte Anzhausens Trainer Julian Giebeler. Dennis Honig (7./11.), Christian Sting (59./64.), Zvonimir Bilokapic (68.) und Tom-Fabian Sabel (77.) machten das Deuzer halbe Dutzend voll. Für die SAF trafen Glody Miakoloso-Mboka (29.) und Christian Simecka (81.).

TuS Wilnsdorf/Wilgersdorf - Spfr. Obersdorf/Rödgen 6:2 (0:1). In der zweiten Halbzeit rollte der TuS-Express über die Obersdorfer. Binnen elf Minuten machten Alexander Sohn (48.), Leo Augustin (51.), Dennis Schuppener (54.) und Remzi Karabina (56.) aus dem 0:1, das Lennart Mai erzielte (30.) ein 4:1. „In der Halbzeit sind anscheinend die richtigen Worte gefunden worden“, sagte TuS-Trainer Ronny Pelz. Schuppener (77.) und Karabina (83.) legten die Treffer fünf und sechs nach, ehe Lennart Hundt (85.) immerhin noch das 2:6 aus Sicht der Sportfreunde gelang. Überschattet wurde das Spiel von einer schweren Verletzung des Wilnsdorfers Alexander Sohn. „Das sieht nach einem Bruch im Arm aus“, so Ronny Pelz.

SV Setzen - FC Wahlbach 4:1 (2:0). Lange Zeit war das Spiel am Sportplatz in Obersetzen offen, doch am Ende mussten die Gäste aus dem Südsiegerländer in Folge eines Platzverweises Federn lassen. Maximilian Böcking (23.), Gian-Luca Langematz (43./81.) und Nick Nöh trafen für den SV Setzen, auf Wahlbacher Seite netzte Ronalnto Tsela ein (50.).

SV Netphen - SG Siegen-Giersberg 3:3 (2:1). Trotz einer zwischenzeitlichen 3:1-Führung musste sich der SV Netphen am Ende mit einem Punkt begnügen. Baris Sevinc (8./51.) und Erik Prgomet (25.) waren die Netpher Torschützen, Stefan Feldmann (17.), Janik Zöller (54.) und Julian Wittmann trafen für die Sender-Elf.