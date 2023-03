Kreisliga B: Rezept und Kopf des TuS Diedenshausen

In der Kolumne „Pass in die Gasse“ befasst sich der freie Journalist Heiko Rothenpieler mit aktuellen Entwicklungen in der Welt des „großen“ und „kleinen“ Fußballs.

Der TuS Diedenshausen grüßt von der Tabellenspitze. Das hat mit Fleiß, aber auch mit einer bestimmten Person zu tun, meint unser Kolumnist.

Kreisliga-Fußball ist hinsichtlich seiner Qualität schwer greifbar. Da gibt es die, die höher spielten und die Laufbahn ausklingen lassen. Dazu manches Juwel, das Oberliga könnte, aber dem Heimatverein die Treue hält. Und dann gibt es viel Masse, die genau dorthin gehört und, frei nach Demokrit, eher durch Übung tüchtig wird als durch ihre ursprüngliche Anlage. Um erfolgreich zu sein, muss ein Trainer alle drei Kategorien händeln können.

Björn Kleinwächter, Trainer des TuS Diedenshausen, kann das. Das ist nicht nur mit seiner Vergangenheit als Spieler von SF Siegen und SF Birkelbach zu begründen. Vielmehr hält er trotz der vielen Entwicklungen im Fußball an elementaren Dingen fest. Denn warum steht Diedenshausen auf Platz eins? Fleiß. Punkt. Und der kommt von Training, Training, Training.

Und da bestätigt sich wieder: Du kannst mit Vierer- oder Fahrradkette spielen – solange du das Einmaleins zwischen Fitness und Willen nicht hinbekommst, brauchst du dir über Taktik und Talent keine Gedanken machen. Immer wieder, ob im Abstiegskampf in der letzten oder als Primus in dieser Saison, wurde von einer guten Vorbereitung mit teils „beeindruckender Trainingsbeteiligung“ gesprochen. Nur so funktioniert die Arbeit mit allen drei Kategorien. Nur dann kann sich ein Kreativer wie Jonas Dienst frei entfalten, nur dann kann Masse auch Klasse schlagen. Kleinwächter rührte all das geduldig in einen Topf – mit Rezept und viel Kopf.

