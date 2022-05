Kreisliga B2: Sechs Vereine balgen sich um den Klassenerhalt

In der Kolumne „Pass in die Gasse“ befasst sich der freie Journalist Heiko Rothenpieler mit aktuellen Entwicklungen in der Welt des „großen“ und „kleinen“ Fußballs.

An noch zwei Spieltagen treffen sechs abstiegsbedrohte Teams direkt aufeinander. Der FC Benfe muss vor allem wegen einer Statistik bangen.

Die Saison des Amateurfußballs neigt sich dem Ende. Vieles ist bereits abgehakt, anderes noch völlig offen. Auf die Frage, wo man ab jetzt live dabei sein sollte, gibt es eine klare Antwort: Abstiegskampf Kreisliga B2.

Zwei Spieltage vor Schluss balgen sich Diedenshausen, Birkelbach II, Benfe, Oberes Banfetal, Ebenau und Bürbach II um den Klassenerhalt. Nur einen wird es treffen, so viel Grausamkeit steht bereits fest.

Zwischen dem Abstiegsplatz (aktuell Bürbach II) und Rang neun (Diedenshausen) liegen magere vier Pünktchen. Das Drama ist also vorprogrammiert und nahm einen langen Anlauf. Seit Mitte November bewegen sich diese sechs Teams in trautem Schlagabtausch zwischen den Plätzen neun und 14. Deutlicher kann nicht zu Tage treten, dass jeder dieser sechs Vereine genau dort unten hingehört - kein Team ist plötzlich in den Schlamassel geraten.

Direkte Duelle stehen noch bevor

Und wie es sich bei einem Shootout gehört, empfängt nun Bürbach II den TuS Diedenshausen und Ebenau den FC Benfe. Als ob das nicht ausreichen würde, treffen am letzten Spieltag alle sechs Teams in direkten Duellen aufeinander. Alles also auf Augenhöhe? Fast. Der FC Benfe bekam drei Mal das Kunststück hin, zweistellig zu verlieren und sollte aufgrund des schlimmen Torverhältnisses von -61 tunlichst schauen, den Sprung über die berühmte „rote Linie“ mit Punktgewinnen zu schaffen. Nicht unwahrscheinlich, dass am Ende kassierte und geschossene Tore zwischen Himmel und Hölle entscheiden. Mehr Argumente für einen Sportplatzbesuch kann es unmöglich geben.

In der Kolumne „Pass in die Gasse“ befasst sich der freie Journalist Heiko Rothenpieler mit Entwicklungen in der Welt des „großen“ und „kleinen“ Fußballs.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen-Wittgenstein