Kreisliga C2: SV Oberes Banfetal meldet sich zurück

Siegen-Wittgenstein. Der VfL Bad Berleburg II zahlt kräftig Lehrgeld gegen den FC Benfe. und Banfe unterliegt Feudingen. Die anderen Wittgensteiner aber siegen.

Das vergangene Fußballwochenende endete für die meisten Wittgensteiner C-Ligisten erfolgreich. Während der FC Benfe und der SV Feudingen II ihre beiden Altkreisduelle auf fremden Platz für sich entschieden, gelangen den Zweitvertretungen der Sportfreunde Edertal und des TSV Aue-Wingehausen zwei wichtige Heimsiege. Der zuletzt schwächelnde SV Oberes Banfetal gewann in Setzen.

VfL Bad Berleburg II - FC Benfe 1:4 (0:2). Die Gäste gingen durch einen Treffer des gut in Szene gesetzten Markus Gahler in Führung (20.). Nur fünf Minuten später erhöhte Patrick Stöcker per Freistoß auf 2:0. In der zweiten Hälfte legte Benfe nach und Oft schlenzte das 3:0 in den Berleburger Kasten (65). Zehn Minuten später erhöhte selbiger auf 4:0 (75.) und im direkten Gegenzug erzielte Berleburgs Jan Neusesser nach einer Ecke den 1:4 Ehrentreffer (76.). Benfes sportlicher Leiter Lukas Beschorner sprach von „einem verdienten Sieg“ und „erschreckend ungefährlichen Berleburgern.“

VfB Banfe II - SV Feudingen II 1:3 (1:1). „Das war eine geschlossene Mannschaftsleistung“, kommentierte SV-Coach Jens Schäfer den Sieg im kleinen Derby. Dabei gingen die Gastgeber durch einen Kontervon David Hackler in Führung, dem ein Ballverlust in Feudingens Offensive vorausging (11.). Kurz vor der Pause erzielte der flinke Miles Wied den Ausgleich für Blau-Weiß (36.). In der zweiten Hälfte untermauerten die Gäste ihre gute Form der letzten Wochen. Zunächst traf Hamza Alami zum 2:1 (48.) und gegen Ende setzte Sebastian Lotz den Schlusspunkt der Partie (86.).

TSV Aue-Wingeshausen II - SV Eckmannshausen II 3:1 (2:0). In einem sehr engen und vom Kampf geprägten Spiel wurde erst die Schlussphase der ersten Hälfte interessant, die Aues quirliger Nico Roeser mit dem 1:0 einläutete (30.). Kurz vor dem Pausenpfiff legte Benjamin Spies das 2:0 nach (43.). Die zweite Halbzeit startete mit mutig anlaufenden Gästen, die den Anschlusstreffer durch Pascal Preuß erzwangen (51.) und danach ihre Chancen nicht nutzten. Das rächte sich, als der eingewechselte Florian Treude, den Sack zum 3:1 zuschnürte (78.).

SV Setzen II - SV Oberes Banfetal 3:5 (0:5). Die Gäste gingen bereits in Minute drei durch ein Traumtor in den Winkel von Tim Schäfer in Führung. Nur sechs Minuten später legte dieser nach einer Doppelpasskombination auch das 2:0 nach. Banfetals Treffer Nummer drei und vier waren Blaupausen des Spielzugs zum 2:0. Nur diesmal vollstreckte Philipp Schäfer (27., 42.). Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Dominik Wick auf 5:0 (44.). Setzen kam in der zweiten Halbzeit durch Treffer von Tolga Dur (52.), Asip Mustafi (62.) und Richard Pothmann (88.) noch auf 3:5 ran, dennoch war SVO-Trainer Marco Schiavone zufrieden: „Das war ein gutes Spiel. Nach den Wechseln haben wir aber den Rhythmus verloren.“

Sportfreunde Edertal II - SV Dreis-Tiefenbach II 3:1. „Das war ein hitziges Kackspiel“, fasste Edertals Top-Stürmer Nico Schlaf den Heimsieg zusammen. Dabei ließ er selbst in der 38. Minute den Knoten zum 1:0 platzen. Kurze Zeit später sah ein Verteidiger der Gäste die Rote Karte wegen einer Notbremse, jedoch erzielte Kevin Benz mit dem Pausenpfiff noch den Ausgleich (45+2.). Die zweite Halbzeit war geprägt von Nickligkeiten beider Mannschaften, dennoch behielt Edertals Fabio Hof einen kühlen Kopf und wuselte den Ball zum 2:1 aus kurzer Distanz ins Tor (65.). Den Schlusspunkt setzte erneut Schlaf, der Edertal kurz vor Abpfiff mit 3:1 in Front brachte (87.).

