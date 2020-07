Kreisliga-Hammer: C- und D-Ligen jetzt drei- statt zweizügig

Siegen-Wittgenstein. Der Fußballkreis gibt die Einteilung der Spielklassen bekannt. Der erste Absteiger der kommenden Saison steht bereits fest und kommt aus Siegen.

Der Fußballausschuss des Fußballkreises Siegen-Wittgenstein ist der Argumentation zahlreicher Vereine zugunsten von kleineren Staffeln gefolgt. In der Kreisliga C und D gibt es in der kommenden Saison, die voraussichtlich am 6. September starten wird, jeweils drei statt zwei Staffeln. Dies gab der Kreisvorsitzende Marco Michel am Sonntag in einer E-Mail an die Vereine, die auch die Spielklasseneinteilung beinhaltete, bekannt.

„Der Anteil der Reservemannschaften liegt in diesen Leistungsklassen mit knapp 80 bzw. 85 Prozent deutlich höher. Hier ist es nicht so einfach, bei Spielen in der Woche die Personaldecke auszugleichen, da die Wartefrist von fünf Tagen beim Wechsel von einer höheren Mannschaft zu beachten ist“, begründet Michel den außergewöhnlichen Schritt, durch den sich die Saison in den D-Ligen auf 20 Partien und in der C-Liga auf 22 Partien je Mannschaft verkürzt.

Marco Michel weiter: „Keiner weiß, ob Corona möglicherweise weiteren Einfluss auf den Spielbetrieb nimmt. Auch die Winterzeit könnte Auswirkungen auf den Spielbetrieb mit sich bringen. Zudem liegen wir hinter der ursprünglichen Zeitplanung. Wir haben uns daher entschieden, die Staffelstärken in diesen beiden Leistungsklassen auf maximal 12 Mannschaften zu beschränken und glauben, dass dies in den Interessen der betroffenen Reservemannschaften ist.“

Kreisliga A

FC Grün-Weiß Siegen

FC Kreuztal

FC Wahlbach

SG Laasphe/Niederlaasphe (Aufsteiger)

Siegener SC

SpVg. Niederndorf

Sportfreunde Edertal (Aufsteiger)

Sportfreunde Obersdorf-Rödgen (Aufsteiger)

SG Hickengrund

SG Siegen-Giersberg

Spvg. Anzhausen/Flammersbach (Aufsteiger)

SV Feudingen (Aufsteiger)

Fortuna Freudenberg II (Aufsteiger)

Germania Salchendorf II

SV Netphen

SV Setzen

TuS Wilnsdorf/Wilgersdorf

TuS Deuz

VfB Burbach

Kreisliga B1

Anadolu Türk Spor Neunkirchen

SpVg. Bürbach

SV Gosenbach

SuS Niederschelden II

FC Eiserfeld II (Aufsteiger)

FC Freier Grund II (Absteiger)

FC Grün-Weiss Siegen II

TuS Alchen (Absteiger)

TuS Eisern

Gurbetspor Burbach (Aufsteiger)

Siegener SC II

SSV Sohlbach-Buchen

TSG Adler Dielfen

TSV Siegen

SG Hickengrund II (Aufsteiger)

SG Oberschelden

Kreisliga B2

FC Hilchenbach

SpVg. Bürbach II (Aufsteiger)

SV Schameder

VfB Banfe

FC Benfe

SpVg Kredenbach/Müsen

TSV Aue-Wingeshausen

SV Oberes Banfetal

TuS Diedenshausen

SV Grün-Weiß Eschenbach

SV Eckmannshausen (Aufsteiger)

FC Ebenau (Aufsteiger)

SV Dreis-Tiefenbach

TSV Weißtal II

Sportfreunde Birkelbach II

1. FC Dautenbach (Aufsteiger)

Kreisliga C1

SV Fortuna Freudenberg III

FC Freier Grund III

Spvg Anzhausen/Flammersbach II (Aufsteiger)

SSV Meiswinkel-Oberholzklau (Aufsteiger)

1. FC Kaan-Marienborn II

SG Wilden/Gilsbach

VfB Burbach II

Sportfreunde Eichen-Krombach II (Aufsteiger)

TuS Wilnsdorf/Wilgersdorf II

SG Mudersbach/Brachbach II

SuS Niederschelden III

TuS Eisern II (zurückgezogen; steht als 1. Absteiger fest)

Kreisliga C2

FC Kreuztal II (Aufsteiger)

TuS Deuz II

VfL Klafeld-Geisweid II (Aufsteiger)

SV Setzen II

Spfr. Eichen-Krombach (Absteiger)

VfB Weidenau

SG Siegen-Giersberg II

SV Eckmannshausen II (Aufsteiger)

SV Germania Salchendorf III

SV Netphen II

SV Setzen III (Aufsteiger)

CCS Siegerland

Kreisliga C3

SG Laasphe / Niederlaasphe II

Sportfreunde Edertal II (Aufsteiger)

Sportfreunde Sassenhausen

TuS Dotzlar

TSV Aue-Wingeshausen II (Aufsteiger)

VfL Bad Berleburg II

VfB Banfe II

SV Feudingen II (Aufsteiger)

Red Sox Allenbach

FC Hilchenbach II

TuS Johannland

Kreisliga D1

SSV Meiswinkel-Oberholzklau II

TuS Alchen II

SV Gosenbach II

FC Freier Grund IV

FC Grün-Weiss Siegen III

FC Wahlbach II

TSV Siegen II

SpVg Niederndorf II

TuS Eisern III

Sportfreunde Obersdorf-Rödgen II

TSG Adler Dielfen II

Kreisliga D2

TuS Johannland II

TuS Deuz III

SpVg Kredenbach/Müsen II

FC Ernsdorf

1. FC Dautenbach II

SG Siegen-Giersberg III

SV Grün-Weiß Eschenbach II

SSV Sohlbach-Buchen II

SV Eckmannshausen III

TV „Hoffnung“ Littfeld

SpVg. Bürbach III

Kreisliga D3

SV Oberes Banfetal II

FC Benfe II

FC Ebenau II

SV Schameder II

TuS Erndtebrück III

SV Feudingen III

Sportfreunde Edertal III

TuS Volkholz

VfL Girkhausen

FC Weidenhausen

SV Dreis-Tiefenbach II