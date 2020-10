Kreispokal: Top-Spiel der Runde steigt am Stöppel

Siegerland. Und weiter geht die wilde Hatz durch die Fußballsaison 2020/2021. Am Mittwoch beginnt mit elf von 16 Spielen bereits die zweite Runde im Krombacher Kreispokal, obwohl die erste noch gar nicht komplett abgeschlossen ist.

So müssen die Erstrunden-Hängepartien zwischen dem FC Kreuztal und dem SV Setzen sowie zwischen dem SV Feudingen und der SG Laasphe/Niederlaasphe am Mittwoch bzw. Donnerstag nachgeholt, die Zweitrundenspiele der beiden Gewinner entsprechend nach hinten verlegt werden. Die Partien waren im September wegen Corona-Verdachtsfällen abgesagt worden. Und auch der SV Gosenbach und der 1. FC Kaan-Marienborn müssten ihr Spiel der ersten Runde noch nachholen, doch in diesem Fall wird es mit einer Neuansetzung in den nächsten Wochen nicht einfach, weil die Käner auch in der Oberliga schon mit einer Partie hinterherhinkt, für die es übrigens auch noch keinen neuen Termin gibt.

Freuen kann sich dagegen der FC Freier Grund. Der Bezirksligist steht nämlich bereits im Achtelfinale (11. November), weil Zweitrundengegner Gurbetspor Burbach Pokalspielleiter Robert Buckard (FC Eiserfeld) gegenüber den Verzicht erklärt hat, weil nicht genügend Spieler zur Verfügung stehen.

Sportfreunde am Donnerstag in Hickengrund

Beim Blick auf die jeweilige Liga-Zugehörigkeit sticht das Duell Landesligist gegen Oberligist heraus: Der VfL Bad Berleburg empfängt den TuS Erndtebrück, der im Finale des Wettbewerbs 2019/2020 in Hainchen dem SV Germania Salchendorf sensationell mit 2:3 unterlegen war. Der Pokalverteidiger und neue Tabellenführer der Bezirksliga 5 steht indes vor einer kniffligen Aufgabe beim A-Ligisten SpVg. Niederndorf, der am Sonntag beim Siegener SC aus einem 0:4-Rückstand ein 5:5 zauberte.

Vermeintlich einfacher scheint es für die Bezirksligisten SuS Niederschelden, VfL Klafeld-Geisweid und Fortuna Freudenberg sowie Landesligist TSV Weißtal zu werden, die mit Adler Dielfen, FC Hilchenbach, SV Dreis-Tiefenbach und Grün-Weiß Eschenbach bei B-Kreisligisten antreten müssen. A-Ligist SG Hickengrund freut sich derweil schon jetzt auf das Gastspiel der Sportfreunde Siegen am Donnerstag. Die Ansetzungen für Mittwoch:



19 Uhr: FC Kreuztal - SV Setzen (1. Runde), SV Schameder - Sportfreunde Edertal, FC Ebenau - FC Benfe, VfL Bad Berleburg - TuS Erndtebrück, SV GW Eschenbach - TSV Weißtal, SV Dreis-Tiefenbach - Fortuna Freudenberg, SpVg. Niederndorf - SV Germania Salchendorf, TSG Adler Dielfen - SuS Niederschelden, FC Hilchenbach - VfL Klafeld-Geisweid, SSV Sohlbach-Buchen - SG Mudersbach/Brachbach, Red Sox Allenbach - SpVg. Bürbach, CCS Siegerland - FC Wahlbach (alle 2. Runde)