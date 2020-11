Kreissportbund: „Vereine haben sich sehr gut eingestellt“

Das sagen die Funktionäre an der Basis

Wie sieht es an der Basis aus? Wie gehen man dort ne mit dem erneuten Lockdown um? Gibt es Zukunftsängste? Werden auch Chancen gesehen? Wir haben dazu Vorstandsmitglieder in drei großen Mehrspartenvereinen befragt.

TV Jahn Siegen (1100 Mitgl.)

Lukas Trick, Sportlicher Leiter: „Den ersten Lockdown haben wir mit viel Eifer der Mitglieder und einem ausgefeilten Hygienekonzept gut überstanden. Trotzdem ist dieser zweite Sport-Stopp für uns ein harter Schlag, auch wenn er absehbar war. Wir hatten damit gerechnet, dass nur der reine Kontaktsport verboten wird. Umso schöner ist es, dass uns die Mitglieder bislang die Treue halten. Deshalb ist es auch zu verschmerzen, dass Einnahmen durch das Wegfallen von Kursen für Herz- und Rehasport zurzeit fehlen. Sollte der Lockdown über diesen Monat hinausgehen, ist aber sicherlich Kreativität gefragt.“

TuS Müsen (ca. 800 Mitgl.)

Christoph Schütz, erster Vorsitzender: „Wir im Vorstand haben schon weit vor dem erneuten Lockdown jetzt im November von einigen Übungsleitern und Mitglieder gehört, dass sie nicht mehr so gerne in unsere kleine Halle kommen wollen. Weil der Zusammenhalt in unseren Abteilungen sehr gut ist, wir hauptsächlich Breitensport betreiben, dafür weniger im Ligabetrieb unterwegs sind und wenig Kurse anbieten, befürchte ich bei uns auch mittelfristig keine Abwanderungswelle, wobei es vereinzelte Austritte immer geben wird. Unsere Sorge ist vielmehr: Was wird aus unseren Veranstaltungen 2021, die für den Verein nicht nur in finanzieller Hinsicht wichtig sind? Wenn der rechtliche Rahmen stimmt, sind wir entschlossen, die Saison in unserem Naturfreibad und den Kindelsberg-Triathlon im Sommer durchzuführen. Entsprechende Konzepte werden erarbeitet.“

Alcher TG (1150 Mitglieder)

Susanne Fuchs, Vorstandsvorsitzende: „Es hat zwar Abmeldungen gegeben, aber die Fluktuation ist nicht größer als in den vergangenen Jahren. Dazu hat sicherlich auch beigetragen, dass wir im Frühjahr und Sommer Angebote ins Freie verlegt haben und uns neue Sachen haben einfallen lassen, z.B. den Aktivpfad mit 20 Übungsstationen. Bewährt haben sich auch die Online-Videos, die wir ab nächster Woche massiv ausweiten werden. Auch ein eigener Youtube-Kanal ist in Planung. Die Anfrage von anderen Vereinen in diesen technischen Bereichen ist aus meiner Sicht auch ein Beweis dafür, dass die Sportvereine enger zusammengerückt sind. Das ist ebenso ein positiver Effekt in der Corona-Krise wie die Tatsache, dass wir als Vorstand gezwungen waren, aus der Komfortzone zu kommen. Ein bisschen Kreativität tut jedem gut. Klar ist aber: Uns machen vor allem die Kinder und Senioren Sorgen, wenn die Hallen länger dicht bleiben sollten. Für beide Altersgruppen ist der Sport als sozialer Aspekt sehr wichtig.“