KTV Obere Lahn: Andrey Likhovitskiy und Artur Davtyan fehlen

Immerhin ein Wunsch der Verantwortlichen der Kunstturnvereinigung Obere Lahn ist in Erfüllung gegangen. Für den ersten Wettkampf der 3. Bundesliga Nord am Samstagabend gegen die TG Hösbach/Großostheim (18 Uhr, Sporthalle der Lahntalschule Biedenkopf) haben die Behörden unter der Auflage der Einhaltung des Hygienekonzeptes 200 Zuschauer zugelassen.

„Die Zuschauer sind für uns Turner extrem wichtig und sorgen erst für richtige Wettkampf-Stimmung“, bemerkt Maik Wehn von der KTV Obere Lahn. Unterstützung können die Kunstturner aus Wittgenstein und dem Hinterland am Samstag dringend gebrauchen, immerhin fallen mit Andrey Likhovitskiy und Artur Davtyan die zwei Weltklasse-Turner des Teams aus. Likhovitskiy wurde vor drei Monaten an der Schulter operiert und wird voraussichtlich in keinem der insgesamt drei Liga-Wettkämpfen für die KTV Obere Lahn den Start gehen können. Hoffnung besteht dagegen im Falle einer Qualifikation für die Finalrunden, die allerdings noch nicht terminiert sind.

Armenien ist Corona-Risikogebiet

Beim Armenier Davtyan verhindert die Corona-Pandemie einen Einsatz am Wochenende. „Artur hat aktuell Probleme mit der Einreise nach Deutschland, da Armenien als Risikogebiet klassifiziert ist“, so Wehn, der sich mit Prognosen, ob der Boden- und Sprung-Spezialist in den weiteren Ligawettkämpfen zum Einsatz kommt, zurückhält.

Als Ersatzmann at die KTV Obere Lahn den 20-jährigen Briten Pavel Karnejenko aus Essex gemeldet, doch auch hier könnte es an der Corona-Pandemie scheitern.

Aktuell ist die Grafschaft nordöstlich von London von der Bundesregierung noch nicht zum Risikogebiet erklärt worden, doch überschreitet die Zahl der Neuinfektionen 50 Fälle pro 100.000 Einwohner auf sieben Tage, müsste Karnejenko für 14 Tage in Quarantäne. Aktuell liegt die Zahl bei 43 Fällen. Es wird also eine kurzfristige Entscheidung.

Michel Bürgel beruflich verhindert

Der junge Engländer wäre laut Wehn „an allen Geräten eine deutliche Verstärkung“, darunter besonders am Boden, Sprung und Reck.

Sollte sich auch diese Variante zerschlagen, fällt die Ausländerposition weg und kommt umso mehr auf den verbleibenden Kader um den Wittgensteiner Sunny Fiecker an.

Sunny Fiecker soll in der anstehenden Saison erneut viel Verantwortung bei der KTV Obere Lahn übernehmen. Foto: Florian Runte

Der gebürtige Bad Laaspher soll in diesem Jahr laut Wehn erneut viel Verantwortung übernehmen, wobei er gegen Hösbach/Großostheim ein abgespecktes Programm turnen wird: „Sunny hatte unter der Woche bereits einen Wettkampf, deswegen wird er nicht alle sechs Geräte turnen. Welche genau er übernimmt, entscheiden wir heute“, so Wehn, der allerdings noch mal betonte, dass sich Fiecker besonders durch die Erfahrungen in der Abstiegssaison in der 2. Turn-Bundesliga zu einer „echten Stütze“ entwickelt habe. Der zweite Wittgensteiner, Michel Bürgel, wird hingegen aus beruflichen Gründen zukünftig kürzer treten.

Gute Erinnerungen an TG Hösbach/Großostheim

Positiv stimmt die Verantwortlichen aber, dass der Kader zusammengeblieben ist und seit Anfang Juli regelmäßig trainieren konnte. Einzig Felix Weber hat noch Trainingsrückstand, da die Turnhallen der Sporthochschule in Köln nur für den Universitätsbetrieb geöffnet waren. Darüber hinaus hat die KTV Hösbach/Großostheim in guter Erinnerung.

Im Jahr 2018 sicherte sich die Reserve der Lahntäler gegen die Franken mit einen 44:20-Sieg die Vizemeisterschaft in der 3. Bundesliga. Wehn würde ein „solider Auftaktsieg“ schon reichen.