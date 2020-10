Oberhausen. Kunstturn-Drittligist KTV Obere Lahn macht beim „Gipfeltreffen“ zwar kaum Fehler, unterliegt in Oberhausen aber klar und verpasst den Gruppensieg.

Die KTV Obere Lahn hat den Sieg in der A-Gruppe der 3. Kunstturn-Bundesliga Nord verpasst. Diesen sichert sich vorzeitig das KTT Oberhausen, das der Oberen Lahn mit 50:15 Score-Punkten am Samstag deutlich die Grenzen aufzeigte und sich vorzeitig für das Aufstiegs-Halbfinale qualifizierte.

„In der Form, in der wir geturnt haben, sind wir schon richtig gut unterwegs und nur schwer zu schlagen“, jubilierte Oberhausens Trainer Sydnee Ingendorn, dessen Turner nicht einmal einen herausragenden Tag erwischten, in Summe aber schlichtweg die schwierigeren, inhaltreicheren Übungen anboten als die KTV Obere Lahn. Beispiel Sprung: Mit vergleichsweise einfachen Tsukaharas hatten die heimischen Turner gegen die Oberhausener „Schrauber“ keine Chancen.

„Oberhausen war besser, da gibt es keine Diskussion, Hut ab“, sagte auch KTV-Sportwart Albert Wiemers, der den Vergleich der Auftaktsieger krankheitsbedingt aus der Ferne über einen Live-Stream verfolgte, dort aber eine ordentliche Leistung seines Vereins sah.

Felix Wiemers von der KTV Obere Lahn schafft am Barren ein Remis – ein schöner Erfolg für den „Teilzeiturner“. Entsprechend glücklich holt er sich die Glückwünsche der Teamkollegen ab. Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE FotoServices

Grobe Fehler gab es kaum – und so kam beim Oberhausener Sieg kein einziges Mann-gegen-Mann-Duell mit der Höchstzahl von fünf Score-Punkten zustande. „Man kann an zwei, drei Punkten über Fehlerchen sprechen. Wir sind mit der Leistung insgesamt aber zufrieden“, sagt Wiemers.

Sunny Fiecker qualifiziert sich für die Jugend-DM Sunny Fiecker nimmt am kommenden Wochenende an den Deutschen Jugendmeisterschaften der Altersklasse 17/18 in Schwäbisch-Gmünd teil. Der Bad Laaspher startet als einer von 48 Qualifikanten in seiner Klasse und wird zwei komplette Sechskämpfe und eventuell noch Gerätefinals bestreiten.

Mit 269,90 Turnpunkten nach FIG-Wertung gab es auf dem Papier nur eine marginale Steigerung gegenüber den 268,50 Punkten vor zwei Wochen beim Sieg gegen Hösbach/Großostheim. „Beim ersten Wettkampf war es aber bei den Abzügen alles lockerer. Wir haben uns also gesteigert“, verweist Wiemers auf ein strenges Kampfgericht aus dem Siegerland. Was er nicht als Kritik verstanden wissen will: „Es hilft ja keinem, wenn er sich nur wegen großzügiger Wertungen auf Weltmeisterschaftsniveau sieht.“

Bester KTV-Turner war der Brite Pavel Karnejenko, der mit einem Tsukhara mit Doppelschraube am Sprung die Tageshöchstnote von 13,35 Punkten erzielte und sich mit zehn Zählern die Topscorer-Krone mit Bram Verhofstad teilte. Die fünf weiteren Scorer der KTV sammelte Felix Weber. „Auch Sunny Fiecker hat ordentlich geturnt“, notierte Wiemers einen 65,00-Punkte-Mehrkampf des 17-jährigen Bad Laasphers, der am Boden und am Reck seine besten Übungen zeigte.

Aufstieg ist theoretisch noch möglich

Ob er am 14. November mit der KTV gegen das TZ Bochum/Witten den dritten Vorrundenwettkampf bestreiten wird, ist fraglich. Einerseits, weil die Bochumer aktuell wegen Corona nicht in ihre Trainingshalle dürfen und deshalb ihren Wettkampf in Großostheim kampflos abgaben. Und: „Weil es mehrere Absagen gab, ist die ganze Saison der Deutschen Turnliga in der Schwebe“, weiß Albert Wiemers.

Mit einem Sieg gegen Bochum könnte sich die KTV für das Halbfinale qualifizieren, wo es vermutlich gegen die TG Sulzbach ginge. Bei einem Sieg wäre im Finale theoretisch ein zweiter Wettkampf gegen Oberhausen denkbar.

Der Überblick

boden







Boden

Verhofstad - Weber12,90:11,55 (4:0)

M. Guthke - Fiecker11,50:11,30 (1:0)

Steinkamp - Karnejenko11,25:12,20 (0:3)

J. Guthke - Wehn11,20:10,90 (2:0)

46,85:45,95 (7:3)

Pferd

Muscheid - Weber10,30:10,75 (0:2)

Berner - Karnejenko11,25:12,45 (0:4)

Steinkamp - Brusch11,80:10,60 (4:0)

Grunberg - Fiecker10,55:10,25 (2:0)

43,90:44,05 (6:6)

RINGE







Ringe

Grunberg - Weber10,40:10,95 (0:3)

Berner - Brusch11,40:9,80 (4:0)

Donsbach - Karnejenko12,30:11,95 (2:0)

J. Guthke - Fiecker11,25:10,25 (3:0)

43,35:42,95 (9:3)



SPRUNG



Sprung

J. Guthke - Karnejenko 12,70:13,35 (0:3)

M. Guthke - Wehn 12,10:11,70 (2:0)

Verhofstad - Fiecker13,20:11,25 (4:0)

Steinkamp - Weber12,50:10,75 (4:0)

50,50:47,05 (10:3)



BARREn



Barren

J. Guthke - Fiecker11,55:10,55 (3:0)

Grunberg - Weber 13,15:11,85 (4:0)

Padalewski - Wiemers 10,95:10,90 (0:0)

Donsbach - Karnejenko12,05:11,30 (3:0)

47,70:44,60 (10:0)



RECK



Reck

Steinkamp - Fiecker11,55:11,45 (1:0)

M. Guthke - Wiemers10,95:10,80 (1:0)

Verhofstad - Karnejenko12,90:12,60 (2:0)

Donsbach - Wehn 11,60:10,45 (4:0)

47,00:45,30 (8:0)



Gesamt279,30:269,90 (50:15)