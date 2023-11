KTV Obere Lahn bietet erneut eine Turnshow der Extraklasse

Das Vorstandsteam der KTV Obere Lahn um Vorsitzenden Philipp Wiemers sowie Sponsoren und Lokalpolitiker als Unterstützer freuen sich auf die Inmotion Sportshow am 1. und 2. März in Biedenkopf.

Biedenkopf. Die beliebte Inmotion Sportshow Anfang März 2024 bietet laut Veranstalter ein noch nie gezeigtes Highlight. Der Vorverkauf hat begonnen.

Was im Jahr 2011 als Schaulauf regionaler Sporttalente begann, hat sich zu einer internationalen Show der Extraklasse entwickelt: die Inmotion Sportshow der KTV Obere Lahn in Biedenkopf. Die Turner, zu denen auch Aktive aus dem Raum Bad Laasphe zählen, laden wieder zu ihrer beliebten Show ein, die seit ihren Anfängen – damals noch mit Fabian Hambüchen – mehr als 1100 Zuschauer anlockte.

Für 2024 sind die Weichen gestellt, erneut ist die Show am zwei Abenden zu sehen, am Freitag, 1. und Samstag, 2. März. „Mit den Erfahrungen der vergangenen Jahre sind wir stetig gewachsen und haben uns in vielen Bereichen weiter professionalisiert“, sagt Philipp Wiemers, Vorsitzender der KTV.

Neben zahlreichen Darstellern, die zum ersten Mal in Biedenkopf dabei sein werden, zeigen sich dem Publikum auch einige vertraute Gesichter. So wird zum Beispiel der BMXer Chris Böhm wieder mit seinem Fahrrad durch die Halle wirbeln.

Für besondere Momente werden unter anderem Olympia-Turner Andrey Likhovitskiy sowie ein Artistik-Ensemble sorgen. Likhovitskiy präsentiert sich an einem seiner Paradegeräte gemeinsam mit seiner Bundesligamannschaft: „Wir sehen eine Nummer, die auf diese Art noch niemals gezeigt wurde. Das wird eine sehr schöne Geschichte werden“, betont Maik Wehn, 2. Vorsitzender.

Die Planungen für das Spektakel laufen seit Frühjahr diesen Jahres. Der zweite Vorsitzende Maik Wehn ist zufrieden: „Wir wollen unseren Gästen an beiden Abenden einen facettenreichen Querschnitt aus der Welt des Sportes anbieten – und das wird uns gelingen!“ Denn das Programm für die Veranstaltung steht und ist in trockenen Tüchern.

Nun beginnt endlich auch der Vorverkauf der Eintrittskarten. Vorverkaufsstellen sind das Fotohaus Achatzi in Bad Laasphe, Sport Balzer in Wallau sowie in Biedenkopf „Fit For Livestyle“, Intersport Begro und die Filiale der Sparkasse. Erwachsene zahlen 25 Euro, Schüler, Studenten und Azubis 20 Euro.

Außerdem können Karten unter der Mail-Adresse karten@ktv-oberelahn.de bestellt werden, wobei pro Bestellung zusätzlich eine einmalige Bearbeitungsgebühr in Höhe von 3 Euro fällig wird.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen-Wittgenstein