KTV Obere Lahn: Entscheidender Wettkampf im Live-Stream

Biedenkopf. Die KTV Obere Lahn reist in Bestbesetzung, aber als Außenseiter zum KTT Oberhausen. Zuschauen vor Ort ist tabu, aber es gibt eine Alternative.

Die Kunstturner der KTV Obere Lahn reisen in Bestbesetzung zum zweiten und wohl entscheidenden Wettkampf in der Gruppe A der 3. Bundesliga Nord, der am Samstag (15 Uhr) beim KTT Oberhausen stattfindet. Der britische Gastturner Pavel Karnejenko, um dessen Einsatz bzw. Anreise wegen Corona-Beschränkungen etwas gebangt wurde, stieß gestern zur Riege um den Bad Laasper Sunny Fiecker. Die KTV Obere Lahn ist nach den Eindrücken des 1. Wettkampftags, trotz eines klaren Sieges, in der Außenseiterrolle.

Der Wettkampf findet ohne Publikum in der Halle statt. Die Oberhausener wollen aber einen Livestream über den vereinseigenen Instagram-Account (www.instagram.com/kunstturnteam_oberhausen) anbieten.