KTV Obere Lahn gelingt mit 68:12 ein Auftakt nach Maß

Biedenkopf. Weil gegen Hösbach/Großostheim zur Pause alles klar ist, wird Sunny Fiecker am Ende geschont. Die erhoffte Steigerung gegenüber 2019 bleibt aus.

Es war ein fast perfekter Saisonstart für die Turner der KTV Obere Lahn. Beim ersten „Maskenball mit Riemchen“, wie die aktuellen Bundesliga-Wettkämpfe in der Turnszene mit einem Schuss Galgenhumor bezeichnet werden, sprang ein 68:12-Sieg gegen den TV Hösbach/Großostheim heraus. Einzig die knappe Gerätniederlage am Reck schlich sich als Schönheitsfehler ins Gesamtbild ein.

„Gefallen hat mir, dass alle ernsthaft bei der Sache geblieben sind“, sagte KTV-Sportwart Albert Wiemers angesichts der 44:0-Pausenführung, mit welcher der Kuchen schon gegessen war: „Ein großes Kompliment an alle Jungs.“

Dass die Aushängeschilder Andrey Likhovitskiy und Artur Davtyan in dieser Drittliga-Saison passen müssen, spielte keine Rolle. Einerseits, weil der ersatzgeschwächte Gegner sowohl bei den Ausgangswerten als auch bei der Durchführung seiner Übungen kein Maßstab war. Die Bayern verzichten angesichts des ausgesetzten Abstiegs auf die Verpflichtung eines Ausländers.

Die Kunstturnvereinigung aus Niederlaasphe, Biedenkopf, Wallau und Weifenbach hatte kurzfristig den Briten Pavel Karnejenko aus Nottingham nachverpflichtet – einer Empfehlung des früheren britischen Riegenmitglieds Joe Fraser folgend. Sogar ein Einsatz von Fraser selbst ein Thema, doch zu einem Auftritt des amtierenden Barrenweltmeisters in Gruppe A der 3. Bundesliga Nord kam es dann doch nicht.

Internationale Klasse

Doch auch das, was Karnejenko zeigte, genügte den Ansprüchen eines internationalen Klasseturners – besonders mit einer D-Note von 5,5 sowie 13,05 Punkten am Boden. Mit 23 Zählern holte der Mann mit russischen Wurzeln das Topscorer-Shirt.

Felix Weber konnte den Umstand, dass er coronabedingt nur zwei Mal wöchentlich an die Geräte kann, kaschieren und hielt in etwa sein Vorjahres-Level. Maik Wehn stellte sich einer Verletzung in den Dienst der Mannschaft, konnte aber noch nicht sein Top-Level abrufen – und Allround-Sportler Felix Wiemers ist erst kürzlich wieder ins Turntraining eingestiegen.

So erfüllte die Mannschaft das nach dem Abstieg formulierte Ziel, sich insgesamt zu steigern, vorerst nicht – mit 268,50 Turnpunkten lag die KTV rund 20 Punkte unter ihrem Vorjahres-Bestwert. Einen guten Schritt nach vorne gemacht hat Vincent Brusch, der erstmals an vier Geräten zum Einsatz kam und 17 Scorer sammelte – darunter, durch einen Totalausfall seines Gegners, einen „Zehner“ am Pferd.

Live-Stream bei Instagram

Seine Entwicklung vorangetrieben hat auch Sunny Fiecker, wenngleich er dies vor den rund 100 Zuschauern (41 zahlende) in der Lahntalhalle sowie den knapp 70 Zuschauern im Instagram-Livestream noch nicht zeigte.

Nach einem Sturz bei der „Quali“ zum Deutschland-Cup turnte der 17-jährige Bad Laaspher ein abgespecktes Programm, das er an Boden, Pferd und Ringen fehlerfrei durchbrachte – was satte neun Score-Punkte wert war. Am Sprung, Barren und Reck wurde Fiecker angesichts der frühen Vorentscheidung geschont. Albert Wiemers: „Das war eine hervorragende Entscheidung der Mannschaft. Sunny wird für uns noch enorm wichtig in den nächsten Wettkämpfen.“

Was sich bei der Konkurrenz getan hat, beobachtete Albert Wiemers natürlich genau – und der Taschenrechner spuckte aus, dass die KTV im nächsten Wettkampf am 24. Oktober in Oberhausen krasser Außenseiter ist. Das KTT Oberhausen legte beinahe erstligareife 290,85 Turnpunkte gegen das TZ Bochum/Witten (271,65) vor und erzielte damit den bei weitem besten Wert aller Drittligisten.

Der Überblick

Boden

Wehn - Junker10,90:10,60 (2:0)

Weber - Burow11,65:10,15 (4:0)

Fiecker - Franz12,05:10,60 (4:0)

Karnejenko - Berninger13,05:11,40 (4:0)

47,65:42,75 (14:0)

Pferd

Weber - Lehmann10,85:10,25 (3:0)

Fiecker - Lang11,45:8,50 (5:0)

Brusch - Schlösser9,55:3,15 (10:0)

Karnejenko - Sauerwein10,60:9,65 (3:0)

42,45:31,55 (21:0)

RINGE







Ringe

Weber - Lang11,65:10,65 (3:0)

Fiecker - Schlösser11,25:11,20 (0:0)

Brusch - Junker10,80:10,40 (2:0)

Karnejenko - Lehmann12,90:11,00 (4:0)

46,60:43,25 (9:0)



SPRUNG



Sprung

Weber - Franz 11,10:10,95 (1:0)

Brusch - Burow 10,20:9,80 (2:0)

Karnejenko - Lehmann12,10:10,50 (4:0)

Wehn - Berninger11,85:12,10 (0:1)

45,25:43,35 (7:1)



BARREn



Barren

Weber - Junker11,90:11,05 (3:0)

Wiemers - Lang 10,90:11,40 (0:2)

Brusch - Schösser 10,65:9,95 (3:0)

Karnejenko - Lehmann11,55:10,65 (3:0)

45,00:43,05 (9:2)



RECK



Reck

Wiemers - Lehmann10,75:9,75 (3:0)

Karnejenko - Lang12,85:10,45 (5:0)

Lettermann - Junker9,60:10,85 (0:4)

Wehn - Schösser 8,35:10,95 (0:5)

41,55:42,00 (8:9)

Gesamt268,50:245,95 (68:12)