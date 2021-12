KTV Obere Lahn hat Fahrplan für Saison in der 2. Bundesliga

Biedenkopf. Für die KTV Obere Lahn stehen jetzt die Termine in der 2. Bundesliga fest. Offen ist noch die Gruppeneinteilung, doch es gibt schon eine Tendenz.

Für die Kunstturner der KTV Obere Lahn herrscht nun Klarheit über die Termine in der kommenden Saison. Nach dem Aufstieg in die 2. Bundesliga steht den Turnern aus Wittgenstein und dem Hinterland eine kompakte Saison mit sieben Wettkämpfen binnen Wochenenden bevor. Zwischen dem Start am 24. September und dem letzten regulären Wettkampftag am 12. November ist einzig der 5. November ein „Ruhesamstag“.

Für die KTV ist eine Eingruppierung in der Nordstaffel der 2. Bundesliga sehr wahrscheinlich. Potenzielle Gegner sind die KTG Heidelberg, die TG Saar II, der TSV Monheim, der TV Großen-Linden, die TSG Grünstadt, die KTV Fulda und das KTT Oberhausen.

