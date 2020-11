KTV Obere Lahn will es weiter aus eigener Kraft schaffen

Für die Kunstturner der KTV Obere Lahn hat sich das Thema Wiederaufstieg zur 2. Bundesliga erledigt. Die Deutsche Turnliga hat sich auf Basis einer Abstimmung unter seinen Vereinen dazu entschieden, die Saison in der 2. und 3. Bundesliga ohne Wertung abzubrechen. Dies hat die Geschäftsstelle der DTL mitgeteilt.

Auf die Option, die verbleibenden Wettkämpfe zu einem späteren Zeitpunkt nachzuholen oder auf eine Durchführung der Wettkämpfe mit dem Argument „Profiliga“ zu pochen, verzichteten die Vereine. Mehr als zwei Drittel waren für den Abbruch: Von 32 Vereinen stimmten nur zehn für eine Fortsetzung der Saison – darunter auch die KTV Obere Lahn.

Sportwart Albert Wiemers verrät: „Wir selbst waren der Meinung, wir hätten versuchen sollen, weiter zu turnen.“ Einerseits im Sinne des Sports. „Aber auch“, wie Wiemers sagt, „mit Rücksicht auf Unterstützer und Sponsoren.“

Deren Banden und Banner wurden 2020 nur einmal aufgestellt und -gehängt, beim 68:12-Sieg gegen den TV Hösbach/Großostheim im Oktober. Der zweite Wettkampf fand auswärts statt und ging mit 15:50 beim KTT Oberhausen deutlich verloren. Dennoch hatten die Turner aus Niederlaasphe, Biedenkopf, Wallau und Weifenbach noch damit geliebäugelt, das Aufstiegsfinale zur 2. Bundesliga zu erreichen.

Mit einem Sieg am Samstag gegen das TZ Bochum-Witten hätte sich die KTV als Tabellenzweiter seiner Vorrundengruppe für das Halbfinale qualifiziert und wäre gegen ein Team aus der schwächer besetzten anderen Vorrundengruppe Favorit gewesen. In einem möglichen erneuten Treffen mit Oberhausen im Finale wäre die KTV allerdings auf eine gute Tagesform und Fehler des Gegners angewiesen gewesen.

Von Profitum kann keine Rede sein

Diese Chance ist nun passé. „Wir akzeptieren aber natürlich die Mehrheitsentscheidung und sind auch nicht böse. Bei uns schlugen ja auch zwei Herzen in der Brust“, sagt Albert Wiemers. Auch, weil der Trainingsbetrieb stark eingeschränkt und – abseits der Gefahr möglicher Corona-Infektionen bei den Wettkämpfen – eine Fortsetzung in Sachen Terminsicherheit, Hallennutzung und Chancengleichheit ohnehin fragwürdig gewesen wäre.

Auch dass eine Einstufung als Profisportliga und damit eine Ausnahme vom deutschen Sport-Shutdown hätte erwirkt werden können, glaubt Wiemers eher nicht. Profis sind in der 3. Bundesliga allenfalls die aus dem Ausland verpflichteten Männer. Das Rückgrat der Teams bilden Athleten, die harten Leistungssport betreiben, davon aber nicht leben und in ihrer Freizeit trainieren. Auch Bundeskader-Sportler gibt es auf dieser Ebene kaum.

Nun richtet sich der Blick in die Zukunft, auf die kommende Saison im Herbst 2021. „Wir werden versuchen, das Jahr zu nutzen und nächstes Jahr besser aufgestellt in die Liga zu gehen“, so Wiemers. Die Niederlage in Oberhausen hat gezeigt, dass die Riege ihr Leistungslevel für den Wiederaufstieg steigern muss.

Diese Verbesserungen will der Verein aus eigener Kraft schaffen. An seiner Linie, abseits der Ausländerposition keine externen Kräfte zu verpflichten, will der Verein festhalten. „Wir werden in fast unveränderter Konstellation turnen, so wie wir es in den letzten zwei Jahren getan haben“, sagt Albert Wiemers.

Den Kern werden also weiter Riegenführer Maik Wehn, Felix Weber, Felix Wiemers sowie die Youngster Vincent Brusch (19) und die Bad Laaspher „Allzweckwaffe“ Sunny Fiecker (17) bilden. Brusch und Fiecker haben ihr Repertoire gegenüber 2019 bereits erweitert, sollen aber noch stabiler und sauberer in ihrer Ausführung werden.

Sporleder arbeitet auf Debüt hin

Aus dem Schülerbereich kann der Biedenkopfer Justus Sporleder nachrücken, der 2021 das Mindestalter (15 Jahre) der DTL erreicht. Der Blondschopf aus Biedenkopf hat seine Stärken an den Ringen, am Barren und am Pauschenpferd. „Das würde uns weiterhelfen. Wir hoffen, dass er eingesetzt werden kann“, sagt Albert Wiemers.

Fest eingeplant als Ausländer ist KTV-Jugendtrainer Andrey Likhovitskiy, der sich für Weißrussland für die Olympischen Spiele in Tokio vorbereitet und in der dann folgenden Drittliga-Saison wieder voll im Saft stehen sollte. Im Oktober pausierte Likhovitskiy in Folge einer Schulter-OP. „Andrey ist fest eingeplant und schon wieder heiß auf die Liga“, sagt Wiemers. Er ergänzt: „Aktuell ist er im Training, aber noch nicht wieder in alter Form.“

Gut genug ist er offensichtlich für Erstligist TG Saar. Der hat Likhovitskiy für das bevorstehende DTL-Halbfinale gegen die KTV Straubenhardt „ausgeliehen“. Wiemers: „Er kommt vermutlich an den Geräten in Frage, an denen die Schulter nicht zu sehr belastet wird.“ Eine wahrscheinliche Option ist ein Einsatz am Pauschenpferd.