Laasphe/Niederlaasphe mit Fortuna im Bunde – und oben „dran“

Siegen-Wittgenstein. In der Kreisliga A fährt die SG Laasphe/Niederlaasphe die nächsten Punkte ein. Die Sportfreunde Edertal spielen furios auf. Feudingen chancenlos.

In der Fußball-Kreisliga A liegt die SG Hickengrund nun wieder mit sieben Punkten Vorsprung an der Spitze, doch dahinter deutet sich ein Vierkampf um den Aufstiegs-Relegationsplatz an, in dem auch die SG Laasphe/Niederlaasphe mitmischt – bis auf vier Punkte rückt das Ruppert-Team an Platz zwei heran.

SG Laasphe/Niederlaasphe - SpVg Niederndorf 3:1 (1:1). „Der Faden ist uns verloren gegangen, spielerisch ist das bei uns nicht mehr wirklich gut“, legt SG-Trainer Christian Ruppert trotz des Sieges den Finger in die Wunde. Nachdem die Gäste in der Anfangsviertelstunde klar dominierten und folgerichtig durch Chistopher Stötzel führten (11.), übernahm Laasphe/Niederlaasphe die Initiative und glich durch Tim Strack, der mit einem Klasse-Schuss ins Eck traf, verdient aus (30.).

Nach der Pause spielte fast nur Niederndorf, doch Fortuna war mit den „Orangenen“ im Bunde, für die gleich drei Mal das Aluminium rettete. Durch einen von Tim Strack vollendeten Konter (71.) und einen Kopfball von Papa Yaw Afriyie nach Flanke von Dominik Gerhardt (85.) holten die Lahntaler etwas schmeichelhaft alle Punkte.

Sinan Var (links) erzielt für die Sportfreunde Edertal das 4:0 im Heimspiel gegen Grün-Weiß Siegen. Foto: peter kehrle

Sportfreunde Edertal - Grün-Weiß Siegen 5:2 (3:0). Auch wenn die Partie vor fast 200 Zuschauern ausgeglichen startete, schaffte Jan Philipp Dörnbach schnell klare Verhältnisse und brachte die Sportfreunde mit einem Treffer aus rund 16 Metern in Führung (8.). Jonas König erhöhte knapp 25 Minuten später per Abstauber auf 2:0 (32.) und erneut Dörnbach, der schön freigespielt wurde, bescherte den Gastgebern die 3:0-Pausenführung (45.).

Nach der Halbzeit machte Edertal da weiter, wo es aufgehört hatte und der eingewechselte Sinan Var schoss das 4:0 (67.). Das Highlight stellte das 5:0 von Top-Stürmer Peter Rosenblatt dar, der bei einem Solo ab der Mittellinie die halbe Mannschaft der Gäste alt aussehen ließ (71.). Grün-Weiß verkürzte noch durch Florian Jüngling (81.) und Ditlind Hani (85.). Edertals Marcel Bicher sprach von einem „verdienten Sieg“, der jedoch auch „bitter nötig gewesen sei“.

Fortuna Freudenberg II - SV Feudingen 4:0 (1:0). „Ich muss allen trotz der Niederlage ein Lob aussprechen, denn Fans und Spieler haben alles gegeben“, ließ SV-Interimstrainer Frank Filipzik auf die Seinen nichts kommen. Sie gestalteten die erste Halbzeit spielerisch ausgeglichen, wenngleich es kaum Torchancen für Feudingen gab. Mohamed El Ayouchi brachte die „Flecker“ in Führung (31.). Nach der Pause gestaltete sich die Partie spannend, bis Roman Jende einen Feudinger Fehler nutzte – 2:0 (58.). Felix Kuttenkeuler per Konter (82.) und Moritz Genehr (83.) legten die weiteren Tore nach. Filipzik: „Wir werden uns auf keinen Fall aufgeben und die Saison mit allem, was wir bieten können, über die Bühne bringen.“