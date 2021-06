Land und Verband stellen klar: Tennis mit Doppeln erlaubt

Kamen/Wittgenstein. Die Staatskanzlei beseitigt die restlichen Zweifel in Sachen Tennissaison. Für ein heimisches Team geht die Saison schon diesen Samstag los.

Ist Tennis ein kontaktfreier Sport oder nicht? Zu dieser Frage, die vor dem Hintergrund der aktuellen Coronaverordnungen relevant ist, hatte es zuletzt Unsicherheit in einigen Kommunen gegeben. Nun herrscht Klarheit, denn die Staatskanzlei NRW hat dem Westfälischen Tennisverband nach Rücksprache mit dem Gesundheitsministerium bestätigt, dass Tennis in der geltenden Verordnung als kontaktfreier Sport angesehen wird. Das heißt, dass in der jetzt beginnenden Medenspiel-Saison sowohl Einzel als auch Doppel gespielt werden können – sofern sich der Spielort in Inzidenzstufe 3 (7-Tage-Inzidenz unter 100) oder niedriger befindet.

Erndtebrück ist Außenseiter

Da bei Medenspielen mit zwei Mannschaften keine Gruppengrößen von mehr als 25 Personen entstehen, besteht bei Durchführung draußen auch keine Testpflicht, unabhängig vom Alter der Spieler. Auf derselben Sportanlage können auch gleichzeitig mehrere Mannschaftsspiele stattfinden, solange die Teams Abstand halten.

Als erste heimische Mannschaft starten heute die Damen des TC Erndtebrück mit einem vorgezogenen Auswärtsspiel bei Fichte Hagen in die Südwestfalenliga. Auf dem Papier sind die Wittgensteinerinnen krasse Außenseiter.

