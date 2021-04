Lara Hoffmann, eine Vorzeige-Athletin

Mit Lara Hoffmann verliert die Leichtathletik im Siegerland eine der herausragendsten Athletinnen der vergangenen Jahre.

Ich kann mich noch sehr gut erinnern: Vor und während der Olympischen Spiele 2016 in Rio de Janeiro unterhielt Lara Hoffmann die Leser unserer Zeitung mit einem Olympia-Tagebuch, berichtete sie in knackigen Episoden von ihrer Olympia-Premiere. Ganz knapp verpasste die Hilchenbacherin mit der deutschen 4x400 m-Staffel damals den Einzug in den Endlauf, aber die Leistung der Siegerländerin war herausragend wie sie überhaupt 2016 und 2017 in der Form ihres Lebens war, sie in diesen beiden Jahren vier ihrer fünf Deutschen Meistertitel errang. Es waren für sie, die so nah am Wasser gebaut hat, auch die emotionalsten Jahre ihrer Karriere.

Lara Hoffmann ließ sich danach auch von sich häufenden Verletzungen nicht aus der Bahn werfen, stellte immer wieder ihre Stehauf-Mentalität unter Beweis. Dieser unwiderstehliche Kampfgeist reicht nun aber nicht mehr aus, sich noch mal so zu motivieren und zu quälen, dass es auf der „Schweinestrecke 400 Meter“ für den Anschluss an die deutsche Spitze reicht. Von daher ist ihr Schlussstrich nachvollziehbar.

Mit Lara Hoffmann verliert die Leichtathletikszene im Siegerland eine ihrer Vorzeige-Sportlerinnen. Ihre legitime Nachfolgerin sitzt aber schon in den Startlöchern: Die Siegenerin Brenda Cataria-Byll ist mit ihren 19 Jahren schon fast so schnell wie Lara Hoffmanns Bestzeit von 52,74 Sekunden.