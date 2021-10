Laufsport: Das Comeback von Sabrina Mockenhaupt-Gregor

Heilbronn/Wilgersdor. Sabrina Mockenhaupt-Gregor ist zurück in ihrem geliebten Laufsport. Die Siegerländerin startete beim 10 km-Straßenrennen in Heilbronn.

Rund eineinhalb Jahre nach der Geburt von Töchterchen Ruby hat sich Sabrina Mockenhaupt-Gregor mal wieder zu einer Laufveranstaltung auf die Straße gewagt. Und was war das für ein wunderbares Comeback am Sonntag in Heilbronn!

Bei den Baden-Württembergischen Straßenlaufmeisterschaften über 10 Kilometer war die 45-fache Deutsche Meisterin gleich mal die Schnellste in ihrer neuen Altersklasse W40 und feierte damit auch einen gelungenen Einstand für ihren neuen Verein: „Mocki“ startet inzwischen für den Leichtahtletikverein Pliezhausen (bei Reutlingen).

In der Frauen-Gesamtwertung musste sich die Wilgersdorferin in einer Zeit von 35:41 min. lediglich Melina Wolf (LG Region Karlsruhe/34:45 min.) geschlagen geben, war mit ihrer Leistung nach einem zahnärztlichen Eingriff wenige Tage zuvor aber nicht ganz zufrieden, wie ihr neuer Verein auf seine Internetseite berichtete.