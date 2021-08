Leicht kopierbarer Fußball für die Amateurvereine

Die „echten“ Neuner sind zurück! Warum das erfrischend ist und auch in der Kabine der Kreisliga Thema sein sollte, erklärt unser Kolumnist.

Ich bemerke derzeit eine wohltuende Entwicklung im Fußball. Ligaübergreifend ist eine Rückkehr der „echten“ Neuner zu beobachten, während die „falschen“ zu einem Auslaufmodell werden. Natürlich reden wir hier nicht von Mittelstürmern des „Kick and Rush“ der Achtziger, wo der Ball einfach blind nach vorne gekloppt wurde. Es geht um schnellstmögliche Wege und wenige Stationen, nicht um sinnfreies Langholz. Ob Romelu Lukaku (Chelsea) oder Michail Antonio (West Ham) in England, ob Wout Weghorst oder Erling Haaland in der Bundesliga: der Mittelstürmer 2021 soll wieder das Zentrum des Vulkans sein und muss sich seine Bälle nicht mehr an der Eckfahne holen. Die Neuner sind zurück – und das buchstäblich gewaltig.

Ein Segen für den Amateursport

Ein Komplettpaket: Erling Haaland von Borussia Dortmund vereint Schnelligkeit mit technischer Finesse und bringt dadurch die „echten“ Neuner wieder in Mode. Foto: Sebastian El-Saqqa / Sebastian El-Saqqa / firosportphoto

Denn es sind nicht die eher steifen Stürmer der Neunziger, es dauert keine Nickerchen mehr, bis sich Carsten Jancker oder Olaf Marschall um die eigene Achse drehen. Bei Stürmern wie Lukaku oder Antonio ist neu, dass sie eigentlich gegensätzliche Eigenschaften vereinen, sind bullig, schnell und technisch sauber, sind Komplettpakete und doch in Hauptfunktion Knipser. Das unterscheidet sie von den Neunern der Vorzeit und sie stehen für all das, was dem DFB-Team so sehr fehlt und was dringend in die Sichtung und Ausbildung einfließen sollte. Für den Amateursport ist diese Art Fußball ein Segen, die Form ist weniger komplex, die Taktiktafel braucht nicht mehr acht, sondern nur noch vier verschiedene Farben. Das Offensichtliche ist dieses Mal nicht das Komplexe und das macht es so herrlich leicht kopierbar.

In der Kolumne „Pass in die Gasse“ befasst sich der freie Journalist Heiko Rothenpieler mit aktuellen Entwicklungen in der Welt des „großen“ und „kleinen“ Fußballs.

