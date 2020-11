Siegerland. Der 30. November ist für die Leichtathletik-Szene in jedem Jahr ein besonderes Datum. An diesem Tag endet die Wechselfrist, die am 1. Oktober beginnt. Auch in einem Jahr, in der die Saison massiv von der Corona-Pandemie beeinträchtigt worden ist, die Zahl der Wettkämpfe und Meisterschaften überschaubar war, sogar die Olympischen Spiele als Höhepunkt der Sommersaison auf das kommende Jahr verschoben werden musste, hat es dennoch wieder zahlreiche Veränderungen in den Vereinen gegeben – auch in denen des FLVW-Kreises Siegen-Wittgenstein.

Besonders betroffen im negativen Sinn ist der CLV Siegerland, der drei seiner Aushängeschilder verliert. Bei der LG Kindelsberg Kreuztal hält sich die Fluktuation dagegen in Grenzen.

Zwei-Meter-Marke soll bald fallen

Ab 1. Januar 2021 startet Hochspringer Eric Christoph Klöckner (CLV) im Trikot des TSV Bayer 04 Leverkusen und wird damit Vereinskollege des Gosenbachers Torben Blech, einem der besten Stabhochspringer Deutschlands, und des Oberheuslinger 400-m-HürdenSprinters Henri Schlund. Der Oberdielfener feierte seinen größten Erfolg vor drei Jahren, als er in Bremen Deutscher U16-Meister wurde und dort mit 1,86 m eine neue Bestleistung aufstellte. Die steigerte er in den Folgejahren auf eine persönliche Bestmarke von 1,95 m, gesprungen im Juni 2019 in Essen.

Böhl nach Angermund Ein Jahr, nachdem Diskuswerferin Malin Böhl von der LG Wittgenstein zum TV Wattenscheid gewechselt ist, schließt sie sich dem TV Angermund von 1909 (Düsseldorf) an. Zwei Gründe sind dafür ausschlaggebend: Uwe Schmidt , bisher Übungsleiter beim TVW, ist ab der kommenden Saison Trainer des TV Angermund. Mit ihm wechseln drei weitere Diskus-Asse vom Stützpunkt in Bochum nach Düsseldorf. Und: Böhl möchte ein Zahnmedizinstudium in Düsseldorf aufnehmen. Sollte es auch im neuen Verein mit einer kräftigen Leistungssteigerung klappen, winkt im Sommer 2021 die U20-WM in Nairobi (Kenia).

In der Halle meisterte Eric Christoph Klöckner am 18. Januar dieses Jahres bei den Westfälischen Meisterschaften in Dortmund gute 1,96 m. Die 2,00 m-Marke hat der 18-Jährige noch nicht geschafft. Sein langjähriger Trainer beim CLV Siegerland, Armin Kring, traut ihm das zu: „Aber nur, wenn er in Leverkusen wieder Lust am Training und neue Motivation findet.“

Wenig Fluktuation bei der LGK

In die Leichtathletik-Hochburg unterm Bayerkreuz wechselt mit Beginn des neuen Jahres auch Jennifer Köhne. Die 27-jährige Hürdensprinterin aus Wilgersdorf, die dem CLV Siegerland 15 Jahre die Treue gehalten hat, verlegt, beruflich bedingt, ihren Lebensmittelpunkt als Bankkauffrau nach Düsseldorf – da lag ein Vereinswechsel nahe. Ihre Bestzeit, die ihr auf zwei Jahre geplantes Stipendium an der Queens University in Charlotte auf ein Jahr verkürzt hat und im Sommer zurückgekehrt ist, steht bei 13,60 Sekunden. Ihre erste DM-Teilnahme bestritt sie bereits als B-Jugendliche.

Jennifer Köhne schließt sich dem CLV Siegerland an. Foto: Wolfgang Birkenstock

Mit Lea Laufer verliert der CLV Siegerland eine Langstreckenläuferin. Die 22-jährige Physiotherapeutin, die sich beim CLV kontinuierlich verbesserte, wechselt in die große Laufabteilung des TuS Deuz, obwohl sie in Frankfurt studiert und auf dem Westerwald, in Liebenscheid, wohnt. In Deuz hofft Lea Laufer auch auf Starts in Mannschaftswettkämpfen. Die schnellen TuS-Frauen gehören jedoch zum Großteil älteren Jahrgängen an.

Eine weitere Aufwertung erfahren auch die Deuzer Männer, speziell die Altersklasse M45. Von der SG Wenden schließt sich Mark Fekadu den Johannländern an.

Der Freudenberger, der am heutigen Montag seinen 46. Geburtstag feiert, wartet mit guten Zeiten auf der Halbmarathonstrecke (1:27:03 Stunden, aus 2019) und über die Marathondistanz (3:04:48 Stunden, aus 2017) auf. Mark Fekadu bringt übrigens auch die Fußballfrauen des SV Fortuna Freudenberg auf Trab. Er ist ihr Lauftrainer. Mit Martin Hansel (M50/55) hat sich auch noch ein Lauf-Besessener, der die mega-langen Distanzen mag, den Deuzern angeschlossen. Der 56-Jährige startete bislang für den benachbarten ASC Weißbachtal.

Jonathan Schröder (rechts) startet ab 2021 für den Essener LV. Foto: Lutz Großmann

Bei der LGK gibt es kaum Veränderungen. Der aus Dotzlar stammende Mehrkämpfer Jonathan Schröder, der sich zuletzt auf die 400 m Hürden beschränkte, wechselt nach drei Jahren bei der LGK zum 1. Januar 2021 zum Essener LV. In der Ruhrgebiets-Metropole studiert der Wittgensteiner bereits sein einem Jahr Chemie. Einziger Neuzugang ist Mehrkämpferin Lilith Stenger (Jahrgang 2007), die vom LC Attendorn kommt.