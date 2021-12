Leichtathletik: Olympische Kernsportart droht auszubluten

Kreuztal. Die große LG Kindelsberg Kreuztal steht stellvertretend für die Probleme und Zukunftssorgen einer ganzen Sportart.

Die Leichtathletik im Kreis Siegen-Wittgenstein blutet immer mehr aus! Diese allgemeine These wird beim Blick in die aktuellen Kader- und Ranglisten konkret, denn dort finden sich wenige Namen heimischer Aktiver.

Was ist beispielsweise aus der einstmals so starken Sprinter- und Mehrkampfszene bei der LG Kindelsberg Kreuztal geworden? Gute Leute wie Yannik Loth, Nils Löcher oder Philipp Menn haben, obwohl noch jung, aufgehört. Andere stagnieren in ihren Leistungen oder haben, wie aktuell Gassimou Kake, die LGK verlassen. Die Lücken sind groß und bleiben es auch, denn es rückt wenig guter Nachwuchs auf. Die Corona-Pandemie dürfte nur ein Grund für diese Delle sein. Und: Diejenigen, die viel versprechen, brauchen noch Zeit, um sich dem Niveau der einstigen Spitzenkräfte anzunähern.

Luis Vieweg (links) stagniert in seinen Leistungen, Gassimou Kake startet ab 2021 für die LG Olympia Dortmund. Foto: Lutz Großmann

Die LGK profitiert davon, dass in Kreuztal seit vielen Jahren der Leistungsstützpunkt für Südwestfalen beheimatet ist und bekommt seit August zusätzlich eine bis Ende 2024 befristete Anschubfinanzierung für die verstärkte Sichtung und Förderung von Talenten. Das sind dringend notwendige Mittel, um die Leichtathletik wieder aus der sich anbahnenden Krise herauszuführen.

