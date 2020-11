Der Deutsche Leichtathletikverband hat sein Kaderaufgebot für das Jahr 2021 veröffentlicht – und erstmals seit mehreren Jahren haben es auch zwei Sportler aus Wittgenstein auf die Liste geschafft, was zuletzt der Langstreckenläuferin Nina Stöcker (Erndtebrück) gelungen war.

Jeweils Teil des Nachwuchskaders 1 (U20) sind Diskuswerferin Malin Böhl sowie Stabhochspringer Till Marburger. Beide gingen in der abgelaufenen Saison noch in der Altersklasse U18 an den Start und entstammen der ursprünglich der LG Wittgenstein.

Marburger, der seit der abgelaufenen Saison für die LG Olympia Dortmund an den Start geht, schaffte im Stabhochsprung 4,75 Meter und erfüllte damit die Norm für die U18-EM, die aber ausfiel. Bei den Deutschen Jugendmeisterschaften erwischte der Birkelbacher zwar keinen guten Tag, wurde aber noch Vierter in der U18.

Malin Böhl schaffte im Diskuswurf eine Weite von 44,69 Metern, knackte damit ebenfalls die Norm für die U18-EM und wurde außerdem Deutsche Jugendmeisterin in ihrer Klasse. Die Sportlerin aus Christianseck tritt seit diesem Jahr für den TV Wattenscheid an.

Mit der Zugehörigkeit zum Nachwuchskader sind Startrechte bei einigen internationalen Wettkämpfen (Länderkämpfe und Einladungswettkämpfe) verbunden, zudem die Teilnahme an Kaderlehrgängen mit den Bundestrainern sowie an längeren Trainingslagern.

Zutritt zu allen Bundesstützpunkten

Böhl und Marburger erhalten zudem die Basis-Förderung der Deutschen Sporthilfe, die unter anderem ein umfassendes Versicherungspaket sowie Fortbildungsangebote beinhaltet – etwa zur Berufsorientierung, zum Bewerbungstraining oder zum Umgang mit Medien.

Ebenfalls und aktuell sogar ganz besonders wichtig: Bundeskaderathleten dürfen an jedem Olympiastützpunkt in Deutschland trainieren. Während der Breitensport in diesem Monat im Rahmen der Kontaktreduzierung pausiert, können Böhl und Marburger also ihre sportliche Entwicklung im Rahmen eines Ausnahmerechts weiter vorantreiben.