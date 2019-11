Leichtathletin Malin Böhl wechselt zum TV Wattenscheid

Berghausen. Wurf-Ass Malin Böhl will ihren Aufstieg beim TV Wattenscheid fortsetzen. Die LG Wittgenstein kürt ihre Sportler des Jahres in neun Kategorien.

Großer Bahnhof für die Leichtathleten der LG Wittgenstein: In der Kulturhalle Berghausen feierte der Verein am Samstag seine Erfolge und zeichnete seine Sportler des Jahres aus. „Die Leistungen der Sportler können sich mehr als sehen lassen“, sagte LGW-Geschäftsführer Michael Boer.

Große Bühne: Die Sportler des Jahres der LG Wittgenstein bei ihrer Ehrung in der Kulturhalle Berghausen. Foto: Guido Schneider

Neben den ausgezeichneten sportlichen Leistungen gab reichlich es Spitzenplätze und Rekorde. Ein sicheres Zeichen dafür, dass die Wittgensteiner Leichtathletik in Westfalen oben mitspielt.

Ein Beleg dafür ist die Sportlerin des Jahres Malin Böhl (Stammverein VfL Bad Berleburg). Ihre Ergebnisse im Diskuswurf und Kugelstoß haben ihr die Berufung in den Wurf-Landeskader eingebracht. Die großen Leichtathletikstützpunkte sind auf das Talent aus Christianseck schon im vergangenen Jahr aufmerksam geworden, weshalb Böhl in diesem Jahr einmal wöchentlich unter der Ägide des Landestrainers Uwe Schmidt in Wattenscheid mittrainierte – und dabei enorme Fortschritte erzielte.

Die Nachricht, die bei der Ehrung in Berghausen publik wurde, markiert gewissermaßen den nächsten Schritt in Böhls Entwicklung: Ab der kommenden Saison wird die junge Wittgensteinerin, die auch 2020 noch der Klasse U18 angehört, für den TV Wattenscheid starten.

Zelte in Bad Berleburg werden nicht abgebrochen

Künftig will Malin Böhl noch häufiger in Wattenscheid trainieren. Das Angebot des Großvereins, sich dem Sportinternat in Bochum anzuschließen, schlug sie allerdings aus – das Abitur will sie 2021 im vertrauten Umfeld am Johannes-Althusium-Gymnasium Bad Berleburg machen.

Nach dem Birkelbacher Till Marburger, der zuletzt der LG Kindelsberg Kreuztal angehörte und künftig für die LG Olympia Dortmund im Stabhochsprung startet, ist Böhl in diesem Winter das zweite Talent, das über die Basisarbeit bei der LG Wittgenstein den Sprung zu einem Großverein schafft.

Ebenfalls in den Landeskader hat hat es der Sportler des Jahres der LGW, Elias Connor Dickel (VfL Bad Berleburg) geschafft. Im Hochsprung wurde er Südwestfalenmeister und übersprang 1,90 Meter. Bei der U16-DM in Bremen sprang ein sechster Platz heraus.

Großes Lob für Werner Stöcker

Über den Seniorensportler des Jahres, Werner Stöcker (TuS Erndtebrück), muss man nicht mehr viel sagen. Unzählige Zeitungsberichte hat es schon über seine Erfolge gegeben.

Werner Stöcker beim Rothaar-Waldlauf des TSV Aue-Wingeshausen. Foto: Peter Kehrle

Er hält aktuell 17 Kreisrekorde, in den Ultralauf-Disziplinen 24-Stunden-Lauf, 6-Stunden-Lauf und über 100 Kilometer hält Stöcker auch die Deutschen Rekorde der M80. „Wenn auf einen der Begriff Ausnahmeathlet zutrifft, dann auf Werner“, sagt der LGW-Vorsitzende Bernd Fuhrmann über den 80-Jährigen.

Ganz so groß in den Siegerlisten steht Katja Marburger (TuS Erndtebrück), die Seniorensportlerin des Jahres, zwar nicht, aber auch sie kann zwei Kreisrekorde für sich verbuchen. Auf ihre 9,24 Meter im Dreisprung schaut so mancher neidisch.

Lara Hochdörffer ist Nachwuchssportlerin des Jahres

Als Nachwuchssportlerin des Jahres wurde Lara Hochdörffer (TV Laasphe) ausgezeichnet Wie bei allen anderen auch, stehen auch bei ihr überregionale Erfolge zu Buche. Der Nachwuchssportler des Jahres heißt Lukas Kasusch und kommt vom TSV Aue-Wingeshausen.

Als Mannschaft des Jahres wurde die weibliche U18 mit Malin Böhl, Lea Emelie Dickel, Milena Schmidt, Amelie Schmidt, Carolina Eigner, Luisa Steindecker, Lara Steindecker und Emelie Strohlos ausgezeichnet. Auch hier ist die Liste der starken Leistungen, Weiten und Zeiten lang.

Espeter ist Läuferin des Jahres

Recht speziell für den Außenstehenden ist das Hobby von Franziska Espeter (TV Laasphe). Die Läuferin des Jahres verschleißt wahrscheinlich mehrere Paar Schuhe beim Sport. Sie ist bei zahlreichen Langstreckenläufen auf der Straße und im Gelände erfolgreich – und gewann in diesem Jahr den Lauf hinauf zur Mühlenkopfschanze in Willingen.

Läufer des Jahres ist Medhanie Teweldebrhan. Der junge Mann vom VfL Bad Berleburg ist schnell unterwegs – etwa am Wochenende bei den Westfälischen Crossmeisterschaften (Bericht siehe nächste Seite).

Erwähnt werden muss auch noch die junge Viviane Hermann die mit ihren 14 Jahren mit 8,11 Metern im Dreisprung einen neuen Kreisrekord aufstellte.

Alle Geehrten der LG Wittgenstein im Überblick

Für ihre Kreismeistertitel und Teilnahme an überregionalen Meisterschaften wurden von der LG Wittgenstein ausgezeichnet:

Lara Hochdörffer, Marie Homrighausen, Viviane Herrmann, Wiebke Walther, Franziska Walle, Amelie Schmidt, weibliche U16-Mannschaft, Malin Böhl, Lea Emelie Dickel, Carolina Eigner, weibliche U18-Mannschaft, Fabienne Ullmann, Lisa Hackler, Katja Marburger, Ricarda Wied-Bernshausen, Diethild Drescher-Eigner, Valentin Semenjatschenko, Colin Saßmannshausen, Bastian Heuser, Lukas Kasusch, Elias Connor Dickel, Damian Dreßler, Till Hartmann, Medhanie Teweldebrhan, Jan Philipp Weller, Timo Böhl, Jens Marburger, Frank Lauber und Werner Stöcker.