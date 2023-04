Letzte Chance, Fernduell und Derby: 5 Fragen zur Kreisliga B

Wer kriegt am Sonntag besser die Kurve: Der SV Feudingen im Südderby gegen Banfe oder der SV Schameder im Kellerduell beim FC Ebenau?

Wittgenstein. Der Zweikampf an der Spitze der Kreisliga B ist das eine. Aber das Führungsduo redet auch im Abstiegskampf mit – unser Blick auf den Spieltag.

Manche Antworten stehen schon fest vor dem fünftletzten Spieltag der Fußball-Kreisliga B 2: Der TSV Aue-Wingeshausen wird Tabellenführer, der TuS Dotzlar tief im Abstiegs-Schlamassel bleiben. Rund um das Duell dieser beiden Klubs gibt es aber im Vorfeld interessante Fragen.

1.Wer wird der Gewinner des Tages?

Diesen Titel könnten sich die Sportfreunde Birkelbach morgen holen. Gewinnt die Bezirksliga-Reserve, wie immer schon ab 12.45 Uhr dran, hat mit womöglich dann zehn Punkten Vorsprung auf den Drittletzten den Klassenerhalt so gut wie in der Tasche. Problem: Gegen den Rangvierten Eichen-Krombach gibt es die Punkte nicht im Vorbeigehen.

2.Wo steht am meisten auf dem Spiel?

An der Ederhöhe in Beddelhausen, wo der FC Ebenau auf den SV Schameder trifft. Da die Gastgeber nur noch vier Partien ausstehen haben, müssen sie gewinnen, um zumindest theoretisch den Klassenerhalt noch packen zu können. Hoffen auf Pleiten der Konkurrenz muss der FCE sowieso. Aber auch Schameder, zuletzt wieder mit einem Erfolgserlebnis, kann sich keinen Ausrutscher leisten, denn die Konkurrenz schläft nicht, und das Restprogramm ist nicht leicht.

3.Zieht Bürbach II die Runde durch?

Einige zweifelten daran, nachdem die Spielvereinigung vor zwei Wochen gegen Eichen-Krombach nicht antrat. Eine Woche gaben die Siegerländer die Antwort: Sieg in Dotzlar, den TuS hinter sich gelassen. Morgen bei der dahin dümpelnden Germania Salchendorf III sind weitere Punkt ein Aussicht. Oder reicht das Personal nicht aus am Feiertags-Wochenende?



4. Warum spielt das Führungsduo auch im Abstiegskampf eine Rolle?

Weil sowohl der TSV Aue-Wingeshausen als auch Verfolger TuS Diedenshausen gegen Teams aus dem unteren Tabellendrittel ran müssen. Leistet sich einer einen Ausrutscher? Es wäre eine Überraschung – Dotzlar (in Aue) holte einen Punkt in den letzten sechs Partien, Dreis-Tiefenbach (empfängt Diedenshausen) auch nur zwei.

5.Wer gewinnt das Derby?

Im Süden des Altkreises kreuzen der SV Feudingen und der VfB Banfe ganz ohne Abstiegssorgen die Klingen. Die Roth-Elf, die auf Revanche für das 1:2 im Hinspiel hofft, könnte mit einen Auswärtssieg am Gastgeber vorbeiziehen, die Feudinger haben noch Chancen auf Platz drei.

