LG Wittgenstein lädt zum virtuellen Lauf am Stöppel ein

Ein Massenstart ist am Stöppel nicht geplant, in Gruppen darf aber gelaufen werden.

Bad Berleburg. Die LG Wittenstein schildert drei Laufstrecken am Stöppel aus. Urkunden gibt es noch vor Ort, bei einer Verlosung winken Sachpreise.

Die LG Wittgenstein richtet an diesem Wochenende einen virtuellen Herbstlauf aus. Am Samstag und Sonntag, 18. und 19. September, wird Läufern die Möglichkeit gegeben, ohne Termin und Zeitdruck die ausgeschilderten Laufstrecken über 2, 5 und 10 Kilometer rund um das Schul- und Sportzentrum am Stöppel zu absolvieren. An beiden Tagen können Teilnehmer im Zeitraum zwischen 10 und 17 Uhr ihre selbst gemessene Laufzeit im Start- und Zielbereich eintragen lassen. „Wir werden uns dort einen schönen Tag machen und auf die Läufer warten“, sagt Michael Boer aus dem Organisationsteam der LG Wittgenstein.

Verlosung von Sachpreisen

Unter allen Teilnehmern, die eine Laufzeit vorweisen können, werden Sachpreise verlost. Auf Wunsch wird eine Teilnehmerurkunde ausgestellt. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Infos gibt es im Internet unter www.lg-wittgenstein.de oder bei Michael Boer 0171 804 8814.

