Leichtathletik LG Wittgenstein macht ersten Schritt in Richtung FLVW-Finale

Olpe. Wiebke Walther erzielt beim Mannschaftswettkampf intern die Bestpunktzahl. An den OE-Sprinterinnen gibt es für die LGW aber kein Vorbeikommen.

Die weibliche Jugend U18 der LG Wittgenstein hat beim beim DMM-Qualifikationswettkampf in Olpe 6324 Punkte vorgelegt und hofft damit auf die Qualifikation zum Westfalen-Finale in einem Monat in Arnsberg, bei dem die acht punktbesten Mannschaften aus dem Verbandsgebiet starten dürfen.

Recht sicher dabei sein werden die Leichtathletinnen der Startgemeinschaft Olpe/Lennestadt/Attendorn, die im Kreuzbergstadion mit 6843 Punkten den Wettkampf der Gruppe 2 (sieben Disziplinen) gewannen, in der im FLVW-Gebiet bis jetzt erst drei Mannschaften überhaupt einen Qualifikationswettkampf bestritten haben (Stand 26. August).

Die Top-Staffel patzt

Die ersten Zähler sammelte das von Ricarda Wied-Bernshausen und Katja Marburger betreute Team über 4x100 Meter, jedoch weniger als gedacht. Die Staffel 1 (Viviane Franziska Herrmann, Joline Bätz, Lara Hochdörffer, Wiebke Walther) verlor zwischenzeitlich den Stab und wurde mit 58,65 Sekunden gestoppt. Flinker war die zweite Staffel mit Mailin Dickhaut, Elina Grebe, Marie Homrighausen und Hanna Terlinden in 57,21 Sekunden.

Im Weitsprung erzielte Wiebke Walther mit 4,58 m satte 503 Punkte – dies war disziplinenübergreifend die beste Einzelleistung der Wittgensteinerinnen. Hanna Terlinden sprang 4,42 m weit in die Grube, Joline Bätz 4,19 m.

Im Kugelstoß (3 kg) stellte die LGW nur zwei Sportlerinnen: Elina Grebe (9,28 m) und Terlinden (8,62 m). Über 100 m gab es für das heimische Team kein Vorbeikommen an den starken OE-Sprinterinnen um Helena Tröster (12,37 Sek./603 Punkte). Lara Hochdörffer überquerte die Ziellinie nach 14,04 Sekunden, Viviane Herrmann folgte mit 14,34 Sekunden.

Neue Bestweite für Marie Homrighausen

Auch das Hochsprung-Duo steuerte fleißig Punkte bei: Hochdörffer und Marie Homrighausen verbuchten höhengleich mit 1,48 m je 493 Punkten. Beim Speerwurf (500 g) stellte Homrighausen mit 30,12 m eine neue persönliche Bestleistung auf und brachte weitere 500 Punkte ein. Auch Elina Grebe freute sich mit 24,60 m über einen neuen Hausrekord. Herrmann erzielte eine Weite von 19,98 m.

Über 800 Meter wurde es noch einmal spannend: Während die gegnerische Mannschaft nur eine Läuferin ins Ziel brachte und somit viele Punkte einbüßte, absolvierten bei der LGW drei Läuferinnen die – im Team nicht allzu beliebte – doppelte Stadionrunde. Mailin Dickhaut kam in 2:50,12 Minuten ins Ziel, Hochdörffer wurde nach 3:24,81 Minuten gestoppt. Joline Bätz vervollständigte das Trio.

Am kommenden Samstag will das LGW-Team seine Punktzahl bei den Mannschafts-Kreismeisterschaften in Geisweid noch einmal verbessern.

