LG Wittgenstein: Silber und ein Rekord bei der Senioren-DM

Zella-Mehlis. Es war der Wettkampf, auf den beide trotz Corona zwar still, aber doch akribisch im Heimtraining hingearbeitet hatten: Pünktlich zum Saisonhöhepunkt, den Deutschen Leichtathletik-Seniorenmeisterschaften, gingen Ricarda Wied-Bernshausen und Katja Marburger von der LG Wittgenstein in ihren ersten Freiluftwettkampf der Saison. Beide erreichten ihre Ziele bei den Wettkämpfen, die am Wochenende im Sportkomplex „Schöne Aussicht“ des TSV Zella-Mehlis stattfanden. Die Veranstaltung litt allerdings unter recht überschaubaren Starterfeldern.

Die Birkelbacherin Katja Marburger (W40) startete erstmals bei den Deutschen Seniorenmeisterschaften im Mehrkampf und wurde in einem sechsköpfigen Feld Fünfte. Was sich im ersten Moment wie eine Enttäuschung liest, war indes mit 2703 Punkten mit einem neuen Altersklassen-Kreisrekord verbunden. Die ehemalige Rekord-Inhaberin Christel Stein (TuS Vormwald) stand zwar mit 2902 Zählern in der Liste, bei ihren Leistungen 1999 galt aber ein anderer Punktschlüssel – heute gäbe es für ihre Leistungen nur noch 2315 Punkte.

W40-Kreisrekord im Fünfkampf und fünfter Platz bei den Deutschen Mehrkampfmeisterschaften: Katja Marburger. Foto: Verein

Marburger schaffte 8,57 Meter im Kugelstoß, lief 14,39 Sekunden im 100-Meter-Sprint, erzielte 4,51 Meter im Weit- und 1,39 Meter im Hochsprung. Im abschließenden 800-Meter-Lauf stoppte die Uhr für sie bei 3:10,79 Minuten.

DM im Wurf-Mehrkampf fällt Corona zum Opfer

Ricarda Wied-Bernshausen nahm an den erstmals als Einzeldisziplin angebotenen Deutschen Seniorenmeisterschaften im Gewichtwurf teil.

Silber im Gewichtwurf der W60: Ricarda Wied-Bernshausen. Foto: Verein

Den kennt die Lehrerin bereits aus dem Wurf-Mehrkampf, der diesen Sommer ausfiel. In der W60 hatte die routinierte Bad Laaspherin nur zwei Konkurrentinnen – und zwischen denen sortierte sie sich mit der Silbermedaille ein.

Mit dem 5,45 Kilogramm schweren Gewicht zeigte sie eine beeindruckende Serie und steigerte sich gegenüber ihren Trainingsleistungen deutlich. Ihr zweiter und weitester Wurf ging mit 11,94 Metern in die Ergebnisliste ein. Entsprechend groß war der Jubel. Wied-Bernshausen strahlte: „Mein Wettkampf ist so richtig gut gelaufen. Das war eine tolle Meisterschaft für mich!“