Licht und Schatten bei Test des TuS Erndtebrück

Nach dem zuletzt ausgefallenen Testspiel gegen den SV Ottfingen, hat der Oberligist TuS Erndtebrück für schnellen Ersatz sorgen können und am Dienstagabend beim SSV Homburg-Nümbrecht gastiert.

Die Wittgensteiner holten einen 2:1-Erfolg beim Landesligisten und konnten besonders in der ersten Halbzeit glänzen. „Für einen Landesligisten war der SSV ein guter Gegner, der uns gefordert hat. Sie haben versucht uns anzulaufen, aber dafür haben wir im ersten Spielabschnitt Lösungen gefunden“, erklärte ein teilweise zufriedener Trainer Michael Müller, der in der zehnten Minute die Führung seiner Mannschaft bejubeln durfte. Nach einen Diagonalball spielte der TuS Doppelpass auf dem Flügel und fand in der Mitte Murat-Kaan Yazar, der nur noch einschieben musste. Nur 120 Sekunden später „knipste“ Manfredas Ruzgis nach dem selben Prinzip. „Das waren blitzsaubere Angriffe, Defensiv haben wir zudem nichts zugelassen“, so Müller weiter.

In Durchgang zwei hingegen schaltete sein Team einen Gang runter, wohingegen der Landesligist den TuS vor größere Aufgaben stellte. Das Ballbesitzverhältnis verschob sich dementsprechend und der SSV kam zu einigen guten Einschussmöglichkeiten. „Wir hätten uns am Ende nicht über ein Unentschieden beschweren können. Das darf nicht passieren“, monierte Müller dementsprechend, sah aber nur noch den Anschlusstreffer von Kilian Seinsche (85.).

Die zuletzt noch angekündigten Probespieler suchte man am Dienstagabend indes vergeblich im Aufgebot der Pulverwaldler. „Es wird auch keine geben, denke ich. Da müsste schon noch einer vom Himmel fallen“, versicherte der Coach, der mit seinem jetzigen Kader in die Rückrunde gehen möchte.