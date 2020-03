Liga-Spielbetrieb auf Kreisebene soll stattfinden

Auch die starke Laufszene in Siegen-Wittgenstein ist vom Virus betroffen. Der Frühjahrs-Waldlauf in Ferndorf am Samstag fällt aus.

In vielen Mannschaftssportarten soll am Wochenende auf Kreisebene gespielt werden. Darüber hinaus sind weitere Veranstaltungen abgesagt worden.

Siegen-Wittgenstein. Sollte sich die Coronavirus-Krise nicht kurzfristig dramatisch ausweiten, wird der Liga-Spielbetrieb am Wochenende auf Kreisebene in allen wichtigen Mannschaftssportarten durchgeführt. Dies gilt – Stand Donnerstagabend – auch für die meisten überkreislichen Ligen, während in den Profiklassen wegen des weit höheren Zuschaueraufkommens so gut wie alle Partien abgesagt wurden.

Fußball

Unabhängig von der Ausbreitung des Virus ist das für Samstag um 18.30 Uhr geplante Oberliga-Stadtderby zwischen den Sportfreunden Siegen und dem 1. FC Kaan-Marienborn am Donnerstagvormittag abgesagt worden – und zwar deshalb, weil die Stadt Siegen nach einer Platzbegehung den Rasenplatz für unbespielbar erklärt und gesperrt hat. „Nach tagelangen Regenfällen ist der Rasen extrem weich und tief geworden“, sagte Marco Michel, erster Vorsitzender des Fußball- und Leichtathletikkreises Siegen-Wittgenstein und Mitglied der Platzkommission. Die bereits erworbenen Tickets behalten ihre Gültigkeit. Einen Nachholtermin gibt es noch nicht.

Was den Spielbetrieb am Wochenende auf Kreisebene – Jugend und Senioren – betrifft, sah der Wilnsdorfer zumindest bis Donnerstagabend keine Veranlassung, wegen des Coronavirus und des am Mittwoch aufgetretenen zweiten positiven Falls im Kreis Siegen-Wittgenstein eine generelle Absage des Spieltages zu verordnen. „Wir werden uns daran halten, was der Verband sagt. Der will ja spielen lassen – aber mit der Einschränkung, dass bei einer veränderten Lage natürlich reagiert werden muss“, erklärte Marco Michel auf Nachfrage unserer Zeitung. Dies gelte dann auch für „seinen“ Kreis. „Eine Saisonverlängerung bei einer längeren Phase von Spielabsagen halte ich für denkbar“, so Marco Michel.

Handball

Wird am Wochenende auf Verbands- und Kreisebene gespielt? Am Donnerstagmorgen wandte sich der Handballverband Westfalen (HVW) über seine Homepage an die Vereine. „Die Gesundheit unserer Spieler hat höchste Priorität“, heißt es. Gleichwohl sei sich der Verband aber auch seiner Verpflichtung gegenüber den Vereinen bewusst. Eine generelle Absage des nächsten Spieltages sei zurzeit keine Option. „Wir überlassen die Einschätzung der aktuellen Situation den Experten in den Gesundheitsämtern und Ordnungsbehörden in den Kreisen, Städten und Gemeinden“, heißt es weiter.

Diese Meinung teilt auch der Vorstand des Kreises Lenne-Sieg. „Die Aussagen des HVW stimmen mit unserer Einschätzung überein. Wir müssen die weitere Entwicklung abwarten, aber derzeit besteht noch kein Grund, den Spielbetrieb – quasi prophylaktisch – einzustellen“, so Kreisvorsitzender Klaus Krass (Würdinghausen) und sein Stellvertreter Cornelius Vowinckel (Netphen) unisono.

Im Handballverband Mittelrhein wird ein anderer, viel drastischerer Plan umgesetzt: Dort wurde mit sofortiger Wirkung die aktuelle Saison bis Ostern unterbrochen. Die ausfallenden Spieltage sollen nach dem Saisonende (ab 9. Mai) nachgeholt werden. Im Jugendbereich wurde die Saison sofort für beendet erklärt, die ausstehenden Spiele ersatzlos gestrichen.

Die Handball-Bundesliga hat inzwischen den kompletten 25. Spieltag in der 2. Liga gestrichen. Bis Donnerstagvormittag standen noch zwei Paarungen auf dem Plan.

Auch Veranstaltungen außerhalb des Ligabetriebs sind betroffen.

- Die für Freitag geplante Sportlerehrung der Stadt Hilchenbach (Rendezvous der Besten) ist aufgrund des steigenden Risikos einer Ausbreitung des Coronavirus im Kreis Siegen-Wittgenstein abgesagt worden, soll aber nachgeholt werden.

- Wegen der Ausbreitungsgefahr des Coronavirus wird auch die für Mittwoch, 18. März, angesetzte Jahreshauptversammlung des 1. FC Kaan-Marienborn verschoben. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.

- Von einer Absage betroffen ist auch der 22. Ferndorfer Frühjahrs-Waldlauf, der am Samstag als Auftakt zur SVB-3-Städte-Tour hätte stattfinden sollen.