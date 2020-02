Lindskog Andersson wechselt nach Lübeck

Ferndorf. Wie berichtet verlässt der schwedische Spielmacher und Torjäger Julius Lindskog Andersson den Handball-Zweitligisten TuS Ferndorf nach dieser Saison. Jetzt steht fest, wohin er wechselt: Der 25-Jährige bleibt in der 2. Liga und schließt sich dem VfL Lübeck-Schwartau an, der dies bestätigte. Die Schleswig-Holsteiner, aktuell keineswegs vor dem Abstieg gesichert, sind damit bei der Suche nach einem neuen Mittelmann schnell fündig geworden, nachdem der Verein erst gestern mitteilte, dass der Vertrag des Isländers Dadi Runarsson nicht verlängert wird.

VfL-Geschäftsführer Daniel Pankofer ist überzeugt von Anderssons Qualitäten: „Er ist ein sehr dynamischer, spielstarker Mittelmann und zudem torgefährlich.“

Lindskog Andersson kam 2018 von der HG Saarlouis ins Siegerland und avancierte mit seiner dynamischen Spielweise zum Publikumsliebling. Mit 116 Toren in den bisherigen 21 Saisonspielen ist Lindskog Andersson der siebtbeste Torschütze der 2. Liga. Trainer Piotr Przybecki wird auf der Vereins-Homepage so so zitiert: „Julius Lindskog-Andersson ist ein sehr explosiver Spieler, der immer den Abschluss sucht, aber auch ein sehr gutes Auge für seine Nebenleute hat. Er spielt mit viel Tempo, ist stark im Eins-gegen-Eins und wird uns mit seinen Qualitäten verstärken.“

Als Spieler in Lübeck nähert sich Lindskog Andersson auch seiner schwedischen Heimat an, wo er vor einer privaten Veränderung stehen soll.