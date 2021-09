Linus Dudek ist der Erndtebrücker „Rundenkönig“

Erndtebrück. Beim Spendenlauf zur Sanierung des Pulverwald-Stadions übertreffen die Kinder der Leichtathletik-Abteilung alle Erwartungen.

Es war ein herzerwärmendes Schauspiel, was sich den Zuschauern am Erndtebrücker Pulverwald bot.

Am frühen Morgen versammelte die Leichtathletik-Abteilung des TuS Erndtebrück insgesamt 24 Kinder, im Alter von sieben bis zwölf Jahren, auf der Tartanbahn des Pulverwald-Stadions und ließ die Jugendlichen um die Wette laufen. Was sich auf den ersten Blick anhört, wie ein ganz normaler Sporttag der Wittgensteiner, entpuppt sich als aufopferungsvolle Geste für den Heimatverein. Denn die Kinder sammelten an diesem Tag Spenden für die Sanierung der Sportanlage in der Edergemeinde.

Im Vorfeld hatten sich die Knirpse im Bekannten- und Familienkreis Sponsoren gesucht, die pro gelaufener Runde einen individuellen Betrag spendeten – dadurch wollte die Abteilung ihren Beitrag zur Sanierung der Anlage leisten. Ein Unterfangen, das Früchte tragen sollte, denn das Ergebnis kann sich sehen lassen: Insgesamt 465 400-Meter-Runden haben die TuS-Kids für den guten Zweck absolviert. Ein Umstand, der die Verantwortliche völlig aus dem Häuschen brachte.

„Wir sind gerührt. Es war eine starke Resonanz aus unseren Kinderreihen zur Teilnahme an diesem großen Projekt. Das Ergebnis kann sich sehen lassen, damit haben wir nicht gerechnet“, freut sich Julia Becker vom Leichtathletik-Team daher vollkommen zurecht. Besonders hervorgetan hat sich an diesem Spenden-Tag am Pulverwald dabei Linus Dudek, der in der Altersklasse M12 29 Runden auf der renovierungsbedürftigen Tartanbahn zurücklegte. In einer Stunde lief der junge TuS-Sportler also 11,6 Kilometer. Eine Leistung, die schon für viele Erwachsenen unerreichbar ist.

Hanna Knebel läuft 9,2 Kilometer

Doch Dudek war dabei nicht der Einzige, der sich für seine Vereinsfarben aufrieb. Auch Hanna Knebel, in der Altersklasse W12, ließ sich von ihrem männlichen Kollegen nicht in den Schatten stellen und lief ihrerseits 23 Runden (9,2 Kilometer) und wurde dadurch Rundenkönigin der Mädchen.

„Danke vielmals für den beachtenswerten Einsatz der Sponsoren für die „kleinen Läufer“. Mit dieser Aktion haben wir einen tollen Beitrag zur Sportplatzsanierung in 2022 geleistet. Danke an alle teilnehmenden Läufer und Walker“, zeigte sich Julia Becker auch im Nachgang noch immer tief beeindruckt von der Leistung ihrer Schützlinge, ehe die Veranstaltung mit Muffins und Eistee abgerundet wurde.

Und es soll auch nicht die letzte Aktion der TuS-Leichtathleten gewesen sein: Schon für den kommenden Mittwoch, 15. September, ist kurzerhand ein erneuter Spendenlauf organisiert worden. Unter leichtathletik@tus-erndtebrueck.de können sich Kurzentschlossene nun noch anmelden. Dann geht es um 18.30 Uhr wieder auf Rundenjagd.

Beim ersten Spendenlauf nahmen teil: Skyla Becker, Linus Dudek, Sally Flender, Michel und Lukas Föllmer, Matti Grünert, Hanna, Knebel, Maria Kratzel, Paul Kunze, Ida und Malin Menke, Merle Neumann, Lea Marie Nieder, Hannes und Emma Rosemann, Joshua Roth, Milena Schaar, Julia und Emma und Greta Schorge, Hannah Weber, Anna Wied, Mika Wulf und Laura Zepp

