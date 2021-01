Lockdown-Challenge: Sieger des Premierenturniers steht fest

Elijah Sayn heißt der Sieger der 1. Lockdown-Challenge. Er kickt in der realen Fußballwelt für die A-Junioren der JSG Dielfen/Weißtal in der Bezirksliga 5.

Dielfen. Als es bei der 1. Lockdown-Challene der Kooperation Dielfen/Weißtal/Johannland in die Entscheidung geht, sind die Junioren unter sich.

Der Sieger des 1. Lockdown-Challenge der Kooperation TSG Adler Dielfen/TSV Weißtal/TuS Johannland, initiiert von Andreas Schneider, steht fest. Er heißt Elijah Sayn und kickt in der realen Fußballwelt für die A-Junioren der JSG Dielfen/Weißtal in der Bezirksliga (Platz drei zum Zeitpunkt der Saisonunterbrechung).

Viele spannende Duelle

Nachdem 28 Spieler aus den drei Vereinen, Senioren und Junioren, in insgesamt 168 Partien die 16 Teilnehmer der Finalrunde ausgespielt hatten, wuchs in der K.o.-Phase die Begeisterung. Schnell wurde erkennbar, dass die Junioren einen „Trainingsvorteil“ besaßen. So konnten sich von den Senioren letztlich nur Jan David Zilz, Lukas Krumpholz, Yannik Plachner (alle TSV Weißtal) sowie Nicolas Volprecht (TSG Adler Dielfen) für die Finalrunden qualifizieren. Im Achtelfinale war dann aber für die Seniorenkicker Endstation.

Im Halbfinale kam es jeweils zu den mannschaftsinternen Duellen der B1 zwischen Nico Leidig und Alexander Liss bzw. der A1 mit Ramon Zilz und Elijah Sayn. Im Modus "best of three" setzte sich Nico Leidig mit 5:3 und 3:1 gegen Alexander Liss durch. Das Duell der beiden A-Junioren war knapper und musste nach einem 2:1 für Elijah Sayn und einem 3:0 für Ramon Zilz im entscheidenden dritten Spiel entschieden werden. Hier drehte Elijah Sayn auf und wies Ramon Zilz mit 5:1 in die Schranken.

Siegtor durch "Neymar"

Im Spiel um Platz drei setzte sich Ramon Zilz mit 3:1/4:1 durch und strich ein Preisgeld von 30 Euro ein. Abschluss und Höhepunkt der Konsolenturnier-Premiere war das große Finale, das - wie passend - an Spannung kaum zu überbieten war. Schnelle Wendungen, tolle Tricks und überraschende Torabschlüsse sahen die "Kiebitze", die live via Instagram oder Facebook dabei waren. Das erste Spiel ging knapp mit 2:1 an Elijah Sayn. Im zweiten gelang Nico Leidig in der 90. Minute der Siegtreffer zum 2:1 und sorgte damit für ein entscheidendes drittes Match. In dem ging es lange hin und her. Nico Leidig ging jeweils mit 1:0 und 2:1 in Führung, in der 65. Minute erzielte Elijah den Ausgleich zum 2:2. Beide Jungs zeigten, welche Fähigkeiten sie am Controller besitzen. Letztendlich war es „Neymar“, der denkbar knapp in der 90. Minute Elijah Sayn zum 3:2, damit zum Turniersieg und zum Preisgeld von 60 Euro schoss, zu sehen übrigens unter https://youtu.be/p-ivgiBF-vI.

Was bleibt? "Ich hoffe, dass durch diese 18 Turniertage die Mitspieler dem manchmal tristen Lockdown-Alltag entfliehen konnten, Spaß am virtuellen Wettkampf gefunden haben und die Jugend- und Seniorenabteilung stärker zusammenwachsen", hofft Turnierorganisator Andreas Schneider auf positive Effekte.

Nächste Idee: Eine E-Sports-Bezirksliga

Weil sein Projekt so gut ankam, hat er die nächste Idee nicht nur in der Schublade liegen, sondern sich schon an die Umsetzung gemacht: Ein Konsolenturnier für die Mannschaften der B-Junioren-Bezirksliga 5. In der spielt die TSG Adler Dielfen - die Mannschaft, die Andreas Schneider trainiert. Weil es wieder ein (kleines) Preisgeld geben soll, sucht Schneider einen Sponsor, zum Beispiel ein Sportgeschäft. "Dann könnte man diese neue E-Sports-Liga ja auch nach dem Sponsor benennen", so seine Hoffnung.