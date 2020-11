Luca Stolz: Eine beeindruckende Aufholjagd

Brachbach/Lausitzring. Dank einer beeindruckenden Aufholjagd im zweiten Rennen am Sonntag auf dem Lausitzring haben der Brachbacher Luca Stolz und sein Teampartner Maro Engel vom Team Toksport WRT ihre Titelchance in der laufenden Saison des ADAC GT Masters gewahrt. Das Duo im Mercedes-AMG GT3 verbesserte sich um 15 Plätze und überquerte am Ende als Vierter die Ziellinie. Im Samstagsrennen wurde Stolz von einem Konkurrenten touchiert.

Dabei wurde der AMG-Mercedes so stark beschädigt, dass an eine Fortsetzung des Rennens nicht mehr zu denken war. Luca Stolz ärgerte sich zwar über den von ihm nicht verschuldeten Ausfall, nahm es zurück in den Boxen aber dennoch relativ gelassen: „Wir sind hier wahrscheinlich um ein Top zehn-Ergebnis gebracht worden. Aber so ist das manchmal im Rennsport.“

Brandenburg statt Nordseeküste

Brandenburg statt Nordseeküste: Nach der Corona-bedingten Absage des Laufs im niederländischen Zandvoort startete die GT-Masters zum zweiten Mal in dieser Saison auf dem Lausitzring. Das gesamte Rennwochenende über herrschten dort schwierige Wetterverhältnisse, so auch im Qualifying am Sonntagmorgen.

Nach einsetzendem Regen am Ende der Session kamen Stolz/Engel nicht mehr an die bei trockenem Untergrund gefahrenen Top-Zeiten der Konkurrenz heran. Mehr als Startplatz 19 war damit nicht drin. Doch im Rennen am Nachmittag machte das Mercedes-Duo nach dem Start schnell viele Plätze gut. Mit einer starken Vorstellung arbeiteten sich beide im Feld nach vorne und spielten bei den Überholmanövern ihre Erfahrung und das Potenzial des Mercedes-AMG GT3 perfekt aus.

Beschädigte Frontpartie

Als Sechster übernahm Luca Stolz beim Pflichtboxenstopp das Lenkrad des Super-Sportwagens mit dem Stern auf der Haube. Der Brachbacher hatte in den vergangenen Runden des Rennens mit einer beschädigten Frontpartie und eines losen Unterbodens zu kämpfen, rettete das Auto aber durch gefühlvolle Fahrweise als Vierter ins Ziel und sicherte sich und seinem Teamkollegen weitere wertvolle Punkte für die Meisterschaftswertung.

Spannendes Saisonfinale ist garantiert Vor dem Saisonfinale am kommenden Wochenende in der Motorsport Arena Oschersleben in Sachsen-Anhalt könnte es in der Gesamtwertung spannender kaum sein. Es führt das Team Rutronik Racing mit 154 Punkten vor Precote Herberth Motorsport (152) und SSR Performance (151). Mit 146 Punkten folgt das im Eifelstädtchen Quiddelbach beheimatete Team Toksport WRT mit den Fahrern Luca Stolz aus Brachbach und dem in Monaco lebenden Maro Engel (München).

Im Samstag-Rennen hatten die beiden Meisterschaftsanwärter dagegen viel Pech. Auf Platz elf auf Tuchfühlung mit den schärfsten Konkurrenten im Titelrennen liegend wurde Stolz in der ersten Rennhälfte von einem anderen Fahrzeug touchiert und musste den beschädigten Rennwagen abstellen. „Insgesamt war es unter dem Strich ein schwieriges Wochenende für uns“, resümierte Luca Stolz nach dem Überqueren der Ziellinie.

Finale in Oschersleben

Dennoch zeigte sich der Profi-Motorsportler zuversichtlich für die beiden Finalläufe am kommenden Wochenende: „Nach dem enttäuschenden Samstag und dem Qualifying am Sonntag, wo uns der Regen kalt erwischt hat, hatten wir uns für das Rennen vorgenommen, noch mal alles zu geben, um noch nach vorne zu kommen und unsere Chancen in der Meisterschaft zu wahren. Das ist uns mit Platz vier hervorragend gelungen. Im Rennen hat Maro einen super Job gemacht und viele Positionen gewonnen. Ich musste es dann nur noch nach Hause fahren. In Oschersleben am nächsten Wochenende brauchen wir jetzt allerdings zwei absolute Top-Ergebnisse in den beiden Finalläufen, um noch eine Chance auf den Titel zu haben. Aber wir werden auch dort wieder alles geben.“ Mit 14 Punkten Rückstand ist im Titelrennen noch alles drin.