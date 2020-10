Luca Stolz: Gesamtführender nur für einen Tag

Brachbach/Sachsenring. Mit einem dritten Rang im Samstag-Rennen eroberten der Brachbacher Luca Stolz und Maro Engel beim ADAC GT Masters auf dem Sachsenring zur Saisonhalbzeit die Tabellenführung in der Gesamtwertung der „Liga der Supersportwagen“ zurück. Durch den Ausfall aufgrund eines technischen Defekts am Mercedes-AMG des Toksport Teams im achten Saisonlauf am Sonntag hatte diese Tabellenführung aber nur einen Tag Bestand.

Starke Trainingsfahrten

Bereits im freien Training am Freitag hinterließen Stolz/Engel im Mercedes-AMG GT3 einen starken Eindruck und fuhren in der ersten Trainingseinheit die schnellste Runde. Im Qualifying am Samstag ging es vielversprechend weiter: Mit Platz fünf sicherten sich der Brachbacher und der in Monte Carlo wohnende Maro Engel eine gute Ausgangsposition für das folgende einstündige Rennen. Luca Stolz als Startfahrer verbesserte sich in Runde eins bereits auf den dritten Rang und übergab das Lenkrad an Maro Engel, der den Platz in der Spitzengruppe festigte und stets auf Tuchfühlung zum Zweitplatzierten blieb.

Luca Stolz/Maro Engel im blauen Toksport Mercedes-AMG GT3 EVO führen das Feld der "Liga der Supersportwagen" auf dem Sachsenring an. Foto: Dietmar Reker

Im Ziel trennte das Mercedes-Duo gerade einmal 0,9 Sekunden vom zweitplatzierten Auto. Rang drei reichte den beiden aber zur Rückeroberung der Tabellenspitze, an der sie punktgleich zusammen mit den Audi-Piloten Patric Nieder-hauser und Kelvin van der Linde lagen und auch „Halbzeitmeister“ nach sieben von 14 Läufen wurden.

„Wir sind hier am Sachsenring definitiv besser aufgestellt als zuletzt in Hockenheim. Nach einem schwierigen Wochenende dort ist es gut, wieder auf unserem Niveau der vorherigen Rennen zu sein. Ich bin von Startplatz fünf ins Rennen gegangen und konnte mich schon nach der ersten Kurve auf Rang drei verbessern. Den Platz haben wir dann auch sicher ins Ziel gebracht. Das wir jetzt Halbzeitmeister sind, ist nicht mehr als eine schöne Randnotiz, dafür können wir uns nichts kaufen. Wir schauen jetzt von Rennen zu Rennen, am Ende wird abgerechnet.“

Jetzt nach Spielberg Die Saison 2020 beim ADAC GT Masters wird am übernächsten Wochenende auf dem Red Bull-Ring im österreichischen Spielberg fortgesetzt. Die dann folgende Station in ist vom 30. Oktober bis 1. November der Circuit Zandvoort in den Niederlanden. Das Saisonfinale findet vom 6. bis 11. November in der Motorsport Arena in Oschersleben bei Magdeburg statt.

Das Sonntagsrennen auf dem Sachsenring begann turbulent. Während der Trainingsschnellste, Dennis Marschall, im Audi keinen guten Start erwischte und in der ersten Runde auf Rang vier zurückfiel, übernahm der ebenfalls aus der ersten Reihe gestartete Maro Engel im Mercedes-AMG die Führung. Im Verfolgerfeld kollidierten mehrere Fahrzeuge. Das Safety-Car kam auf die Strecke, um die havarierten Autos zu bergen.

Technische Probleme

Als das Rennen in der fünften Runde wieder freigegeben wurde, setzte sich der Teamkollege von Luca Stolz sofort an der Spitze des Feldes, sich stetig vom Feld ab und fuhr bis zur 16. Runde einen Vorsprung von rund fünf Sekunden auf den Zweitplatzierten heraus. Doch dann rutschte Engel wegen eines technischen Problems durchs Kiesbett und musste sein Fahrzeug abstellen.

In der Gesamtwertung jetzt Dritter

Ein wenig enttäuscht stellte Luca Stolz nach dem Sonntag-Rennen fest: „Bis zu dem Zwischenfall lief alles super, wir hatten einen guten Start und lagen in Führung. Der Rennverlauf war für uns sehr ärgerlich, aber wir greifen in den nächsten Wochen wieder an.“

In der Gesamtwertung des ADAC GT Masters liegen Stolz/Engel mit 97 Punkten jetzt wieder auf dem dritten Rang.