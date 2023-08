Luca Stolz will auch am Nürburgring einen Pokal min den Händen halten. Foto

Motorsport Luca Stolz will bei DTM am Nürburgring vorne angreifen

Nürburgring/Brachbach. Brachbacher fährt am Wochenende in der DTM auf dem von ihm geliebten Heimkurs Nürburgring.

Nach der Hitzeschlacht am Norisring geht die DTM am kommenden Wochenende bei ihrem vierten Saisonstopp wieder auf einem deutschen Traditionskurs an den Start.

Der Nürburgring ist Austragungsort der Läufe sieben und acht, die den Abschluss der ersten Saisonhälfte bilden. Zuschauer und Fans erleben auf der Sprintstrecke des Eifelkurses, wer sich den inoffiziellen Titel des Halbzeitmeisters holt. Beste Aussichten haben der Porsche-Werksfahrer Thomas Preining als aktueller Gesamtführender und sein schärfster Verfolger Sheldon van der Linde im BMW M4 GT3 von Schubert Motorsport aus Oschersleben.

Setzt sich allerdings die Statistik mit sechs unterschiedlichen Siegern aus den ersten sechs Rennen fort, werden auch am Nürburgring neue Gesichter ganz oben auf dem Podium zu sehen sein. Zu den neuen Saisonsiegern möchte natürlich auch Luca Stolz gehören. Der Mercedes-AMG-Werksfahrer möchte bei seinem Heimrennen ganz vorne angreifen. Der Brachbacher wohnt zwar 130 Kilometer vom Nürburgring entfernt, ist dort jedoch häufig zu Gast und fährt dort viele Rennen. Der 28-Jährige feierte in der Eifel zudem 2022 seinen ersten DTM-Sieg. Damals wie heute ist Luca Stolz für das Mercedes-AMG Team vom ehemaligen DTM-Piloten Hubert Haupt am Start, das im nur rund sechs Kilometer vom Nürburgring entfernten Drees beheimatet ist.

„Ich fahre sehr gern auf dem Nürburgring. Der Kurs zählt zu meinen absoluten Lieblingsstrecken“, freut sich Luca Stolz auf die beiden DTM-Rennen. „Zumal ist es mein Heimrennen. Da kommen immer sehr viele Freunde und Bekannte zu Besuch in die Eifel. Ich bin hochmotiviert für die beiden Rennen und möchte natürlich gern meinen Vorjahreserfolg wiederholen“, ergänzt der Brachbacher.

Die DTM fährt seit 2002 auf der 3,629 Kilometer langen Sprintvariante des Nürburgrings. Die Kurzanbindung garantiert den Fans einen abwechslungsreichen und gut einsehbaren Rennverlauf mit besten Überholmöglichkeiten am Ende der Start-Ziel-Geraden. Ein entscheidender Faktor kann jederzeit das unberechenbare Eifelwetter werden. Plötzlich einsetzender Regen, Hagel oder dichter Nebel haben schon häufig für Turbulenzen auf dem Traditionskurs gesorgt. Aber genau deshalb ist der Nürburgring bei den Fans so beliebt und genießt weltweit Kultstatus.

ProSieben zeigt die beiden Läufe live im deutschen Free-TV und beginnt Samstag und Sonntag jeweils ab 13 Uhr, eine halbe Stunde vor Rennstart, mit der Übertragung.

