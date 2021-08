Motorsport Luca Stolz: Zwei fast perfekte Rennen in Brands Hatch

Brachbach/Brands Hatch. Motorsportprofi Luca Stolz ist weiter in starker Form. Beim Sprint-Cup in Brands Hatch fährt er mit Maro Engel erneut zwei Mal auf das Podest.

Luca Stolz hat derzeit einen Lauf. Nach dem beeindruckenden Debüt-Auftritt am Nürburgring vor einer Woche gelang dem Brachbacher gemeinsam mit Teamkollege Maro Engel im Mercedes-AMG GT3 des Teams Toksport WRT im zweiten Lauf zum Sprint-Cup der GT World Challenge Europe im englischen Brands Hatch der Sieg. Im Rennen zuvor hatte sich das Mercedes-Duo bereits den zweiten Platz gesichert.

Das Glück des Tüchtigen

Mit zwei starken Zeittrainingssitzungen verschafften sich Stolz/Engel vielversprechende Ausgangslagen. Auf dem 3,916 km langen Kurs sicherte sich das GT3-erfahrene Duo die Startpositionen vier bzw. zwei für die beiden einstündigen Rennen. Der erste Lauf am Sonntag war zu Beginn geprägt von Positionswechseln. Startfahrer Stolz verbesserte sich in der ersten Kurve von Platz vier auf drei.

Nach 18 Runden übergab der 26-Jährige das Lenkrad an Maro Engel, der sich zunächst auf Platz vier wiederfand. Gut fünf Minuten vor der Zielflagge ereignete sich in Runde 38 der rennentscheidende Vorfall: Beim Überrunden kam es zu einem Kontakt zwischen den führenden Raffaele Marciello (Mercedes) und Oliver Wilkinson (McLaren). Wilkinson schleuderte in die Streckenbegrenzung, rutschte über die Leitplanke und landete im Wald. Die gute Nachricht: Wilkinson blieb unverletzt. Der Mercedes von Stolz/Engel rückte somit auf Platz zwei vor.

Das zweite Rennen ging Maro Engel als Startfahrer von Position zwei aus an. Anfängliche Attacken wehrte der Routinier ab und etablierte sich auf dem zweiten Rang. Der 36-Jährige nutzte die früheste Möglichkeit, um den Mercedes-AMG GT3 an Luca Stolz zu übergeben. Der Brachbacher kämpfte sich durch schnelle Rundenzeiten immer näher an den führenden Timur Boguslavskiy (Mercedes-AMG GT3) heran, bis diesem wenige Kurven vor der Zielflagge das Pech ereilte: Reifenschaden und nur Platz sechs! Somit war der Weg für das Duo Stolz/Engel frei, das den ersten Saisonsieg im Sprint Cup perfekt machte.

Keine Chance mehr auf den Titel

„Wir wissen zu genau, wie es sich anfühlt, wenn man kurz vor Ende noch zurückstecken muss. Das Glück war am Ende auf unserer Seite“, freute sich Luca Stolz. In der Gesamtwertung übernahmen Stolz und Engel den zweiten Platz. Chancen auf den Gesamtsieg im Sprint Cup hat das erfolgreiche Duo aber nicht mehr. Das belgische Team Charles Weerts/Dries Vanthoor sicherte sich in Brands Hatch frühzeitig den Meistertitel.

