Lukas Kasusch, Elias Dickel und Lisa Hackler sind nominiert

Wittgenstein/Kaiserau. Drei Sportler aus Wittgenstein haben mit ihren Leistungen überzeugt und dürfen sich freuen.

Der Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen (FLVW) hat die Nominierung für das „goldgas Talent-Team“ - den Westfälischen Leichtathletik-Landeskader 2022/2023 - vorgenommen. In der Helmut-Körnig-Halle in Dortmund und im SportCentrum Kaiserau fand über zwei Tage der diesjährige deutschlandweite, einheitliche Landeskadertest statt. 92 westfälische Talente der Altersklassen U16 bis U20 (Spezialisten und Mehrkämpfer) wurden gesichtet und Tests unterzogen.

Ausnahmesprinter

Lukas Kasusch (männlichen Jugend U18) erfüllte mit seiner aktuellen 100-Meter-Bestzeit von 11,19 Sek die Aufnahmekriterien und erhielt seine erste Einladung zum "goldgas Talent-Team". Foto: Jens Marburger / WP

Gleich zwei Sportler der LG Wittgenstein qualifizierten sich für den Westfälischen Landeskader NK 2: In der männlichen Jugend U18 erfüllte Lukas Kasusch - der Sprinter - mit seiner aktuellen 100-Meter-Bestzeit von 11,19 sek. die Aufnahmekriterien und erhielt seine erste Einladung. Elias Connor Dickel ist bereits seit Jahren nicht mehr aus dem Landeskader wegzudenken und freut sich nun über seine vierte Nominierung in Folge: Das vielseitige Ausnahmetalent - wurde einmal mehr für den Hochsprung nominiert. Hier konnte er in der diesjährigen Freiluft-Saison in der männlichen Jugend U20 Zwei-Meter-Sprünge in Serie zeigen und eine neue persönliche Bestleistung von 2,05 m aufstellen.

Wurfspezialistin

Lisa Hackler bleibt in der Frauen-Hauptklasse im Landeskader: Lisa Hackler - die Wurfspezialistin - wird weiterhin parallel zum Heimtraining auf Einladung von Landesdisziplintrainer Thomas Stienemeier regelmäßig zusammen mit den Westfälischen Speerwurf- Talenten trainieren. Sie freute sich in der diesjährigen Freiluft-Saison über eine neue persönliche Bestleistung von 42,80 m mit dem 600-Gramm-Speer.

