Maik Pallach verlässt TV Großwallstadt

Ex-Ferndorfer zieht es zurück in die oberbergische Heimat. HSG Konstanz verliert Leistungsträger zur kommenden Saison

Mehrere Zweitligisten und Ligakonkurrenten des TuS Ferndorf haben einige Personalien geklärt. Hier eine kurzer Überblick:

Maik Pallach verlässt den TV Großwallstadt

Der ehemalige Ferndorfer Maik Pallach, der in der Rolle des Sportlichen Leiters den TVG zurück in die 2. Liga führte, wird den Verein aus privaten Gründen verlassen. Ihn zieht es zurück in die oberbergische Heimat. Beide Seiten haben sich auf eine Vertragsauflösung zum 31. Januar geeinigt. Einen Nachfolger haben die Franken bereits gefunden. Ex-Spieler Michael Spatz, zwölfmaliger Nationalspieler und Großwallstädter Urgestein, wird die Rolle als Sportlicher Leiter übernehmen.

Zudem gab der Verein bekannt, dass Jugendkoordinator Daniel Meyer zukünftig als Co-Trainer der ersten Mannschaft fungieren wird.

HSG Konstanz verliert Leistungsträger

Zweitliga-Aufsteiger Tom Wolf wird die HSG Konstanz zur neuen Saison verlassen. Der Rückraumspieler heuert beim TuS N-Lübbecke an und möchte damit den nächsten Karriereschritt machen. „Es ist ein sehr großer Verlust für uns“ bedauert HSG-Sportchef André Melchert den Abgang Wolfs. Tom Wolf hat sich in den vergangenen Jahren zu einem herausragenden Zweitliga-Spieler entwickelt. Dies musste vor einigen Wochen auch der TuS Ferndorf anerkennen, als Tom Wolf beim Sieg seiner HSG gegen den TuS zwölf Tore beisteuerte.

TuS N-Lübbecke löst Vertrag mit Criciotoiu auf

Der TuS N-Lübbecke, aktuell Tabellendritter der 2. Liga, hat den Vertrag mit Bogdan Cricitoiu zum 31. Dezember 2020 aufgelöst. Grund ist, dass Linkshänder Florian Baumgärtner, der von 2015 bis 2017 auch das Trikot des TuS Ferndorf trug, wieder von seiner Wadenverletzung genesen ist. Diese Verletzung bremste den 25-Jährigen seit rund drei Monaten aus. In Folge dessen wurde Bogdan Criciotoiu als kurzfristiger Ersatz geholt und wird die Ostwestfalen nun bereits wieder verlassen.