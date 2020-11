Makellose Bilanz an der Ems

Die Bilanz des TuS liest sich gut: drei Auftritte an der Ems gab es bislang in der 2. Handball-Bundesliga, drei Siege.

Am 1. Oktober 2016 gab es ein 29:28 (16:11) des TuS - und am Ende der Saison den Abstieg.

Am 15. Dezember 2018 gewannen die Ferndorfer in der Emshalle mit 29:26 (16:10).

Durch ein Gegenstoßtor in Unterzahl von Mattis Michel in allerletzter Sekunde gab es am

14. September 2020 mit 23:22.