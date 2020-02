Altenberg. Nach den beiden Erfolgen im Eiskanal ist Bob-Anschieber Malte Schwenzfeier in den Blickpunkt der Sportleser gerückt. Der 24-Jährige beeindruckte im Zweier-Bob mit dem erfahrenen Piloten Richard Oelsner zunächst in Winterberg als Junioren-Weltmeister und ließ dann Rang fünf bei der „großen“ WM in Altenberg folgen.

Wie fällt das Fazit Ihrer WM-Premiere aus?

Super. Mit dem fünften Platz hatten wir nicht unbedingt rechnen können. Dafür verfügen die anderen deutschen Zweier-Bobs und auch die Letten Oskars Kibermanis/Matiss Miknis über zuviel Erfahrung. Sie fahren mit mehr Konstanz als wir, obwohl Richard Oelsner ebenfalls ein sehr erfahrener Pilot ist. Dennoch war der fünfte Platz auch seine bisher Platzierung – und für mich sowieso.

Wie gestaltete sich die zweite WM-Woche in Altenberg?

Hektisch, auch was den Presse-Rummel angeht. Auch in unserem Gespräch habe ich gerade mal zehn Minuten Luft, miteinander zu reden, da wir erneut in einer Pressekonferenz sitzen. Bezüglich der Wochengestaltung war es so, dass wir gute Trainingseinheiten durchgezogen haben, auch mein Vierer-Team mit Nico Walther, wo ich weiterhin als erster Ersatz-Anschieber geplant bin. Am Donnerstag war kein Training mehr. Heute ist sowieso ein Pausentag, um für die Rennläufe zu regenerieren.

Hat sich also nichts an der Einsatzplanung für das Wochenende in Altenberg geändert?

So wie es aussieht, nein. Aber das macht nichts. Ich werde trotzdem viel dazu lernen, auch was meinen weiteren Einsatz im Zweier-Bob betrifft, da wir am vergangenen Wochenende mit starken persönlichen Bestzeiten auch am Start überzeugt haben, wenn auch der vierte Lauf, bedingt durch Wetter und Wind, eine Risikofahrt war.khm