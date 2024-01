Kombinierer Marcel Dickhaut hat das Podest fest im Blick

Machte mit starker Laufleistung viele Sekunden gut: Kombinierer Marcel Dickhaut (Nr. 26, hier in Rastbüchl) holte sich in Hinterzarten die Plätze drei und vier.

Hinterzarten/Oberhof Der Wittgensteiner Nachwuchsathlet wird Dritter und Vierter beim Deutschen Schüler-Cup in seiner neuen Wahlheimat.

Ein erfolgreiches Wochenende liegt hinter Wintersportler Marcel Dickhaut aus Birkelbach. Der vom SC Rückershausen ans Skiinternet im Schwarzwald gewechselte 14-Jährige beendete den DSV-Schülercup in der Nordischen Kombination in seiner Wahlheimat „sehr zufrieden“. Kein Wunder, stand er dabei doch auf dem Podest der Schüler S15.

Heimvorteil? Naja. Auf der Europa-Park Schanze musste sich Marcel Dickhaut erst einmal gewöhnen an die weiße „Unterlage“ – bei Schnee und Frost springt sich die Anlage dann doch anders als bei den vielen Trainingssprüngen auf den grünen Matten. Aber der Wittgensteiner wurde mit jedem Sprung besser im Laufe des Wochenendes, das einmal mehr Spezialspringer und Kombinierer gemeinsam absolvierten.

So haben zum Beispiel dann auch die Kombinierer zwei Sprünge. Und am Sonntag legte Marcel mit 76,5 Metern gar den zweitbesten aller Konkurrenten hin. Für die Kombination wird allerdings nur der erste Durchgang herangezogen, bei dem Marcel mit 71 Metern früher gelandet war. Dennoch: Marcel kassierte den 21 Sekunden vor ihm gestarteten Drittplatzierten in der Loipe noch ein und machte auch auf Platz zwei 17 Sekunden gut. Gut für die Konkurrenz, dass nur 2,5 Kilometer gelaufen wurden. Letztlich blieb es bei Rang drei mit acht Sekunden hinter dem Zweiten und 48 hinter dem Sieger.

Ich war sehr zufrieden. Vor allem die Laufleistung hat an beiden Tagen gestimmt. Marcel Dickhaut

Auch am ersten Wettkampftag hatte die Laufleistung gestimmt. Marcel war viertschnellster beim Skaten, am Sonntag sogar zweitbester. Am Samstag war die Hypothek nach 71,5 und 70 Metern auf der Schanze auf zu groß. Zwei Minuten betrug der Rückstand auf dem Besten, fast eine Minute auf den Dritten. Davon machte Marcel auf den fünf Kilometern über 45 Sekunden wett, aber es blieb bei Platz vier, was aber ebenso beachtlich war.

Auch Lennart Haschke war in Hinterzarten am Start. Der Nachwuchsathlet des SC Rückershausen, der inzwischen in Winterberg trainiert und für den dortigen SK startet, holte sich am Sonntag als Neunter einen einstelligen Platz und wurde am Samstag Zwölfter.

Langlauf in Oberhof

Benedikt und Jonathan Weller (Jahrgang 2009) vertraten die heimischen Farben beim DSV Schülercup im Skilanglauf in der Arena in Oberhof. Bei den Schülern U15 ging es für die Zwillinge vor allem darum, wertvolle Erfahrung zu sammeln. Über sechs Kilometer sowie im Techniksprint über 600 Meter konnten sie mit den besten 30 noch nicht mithalten, machten ihre Sache aber gut.

Nächstes Wochenende trifft Marcel Dickhaut die Weltelite. Er ist als Vorspringer beim Schwarzwaldpokal der Kombinierer in Schonach als Vorspringer beim Weltcup „gebucht“, danach will er beim Deutschlandpokal in Oberstdorf (9. Februar) an die Leistungen aus Hinterzarten anknüpfen will. Dieser „Aufstieg“ auf das Siegertreppchen hat Lust auf mehr gemacht. Und das hat ja noch zwei weitere Stufen.

