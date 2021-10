Martina Grebe macht für die neue Generation Platz

Birkelbach. Die Vorsitzende der Birkelbacher Jugendabteilung, Martina Grebe, wird künftig von Yannik Büdenbender beerbt. Zum Abschied gibt es Blumen.

Bei den Sportfreunden Birkelbach ist eine Ära zu Ende gegangen. Wie der Verein nach seinem Jugendtag mitteilte, hat Martina Grebe ihr Amt als erste Vorsitzende zur Verfügung gestellt.

Nach jahrzehntelanger Vereinsarbeit und Hingabe war für Grebe die Zeit gekommen, um Platz für die neue Generation zu machen. So wurde es im Vereinsheim des heimischen Fußball-Bezirksligisten beim Gang an die Wahlurnen erstmals seit langer Zeit richtig spannend, da die turnusmäßige „Wiederwahl“ von Grebe diesmal ausbleiben würde. Doch der Jugendvorstand war auf diesen Fall vorbereitet und schickte folglich einen Nachfolger für die scheidende Vorsitzende ins Rennen. Der 20-jährige Yannik Büdenbender – selbst aktiver Fußballer bei Birkelbach – konnte einstimmig zum neuen Vorsitzenden der Jugendabteilung gewählt werden und soll die neue Generation künftig von der Spitze aus führen. Sicher eine große Verantwortung, die Büdenbender von seinen Vereinskameraden aber – das zeigte das eindeutige Wahlergebnis – absolut zugetraut wird. Außerdem musste sich die Jugendabteilung der Sportfreunde nach einem neuen hauptverantwortlichen Kassenwart umsehen, da Bernd Bürger – wie Grebe ebenfalls jahrzehntelang in diesem Amt aktiv – nicht mehr zur Wahl stand. Emelie Strohlos beerbt Bürger künftig. Während alle weiteren Jugendvertreter in ihren Funktionen wiedergewählt wurden, ist Alena Haberkamm zur Beisitzerin ernannt worden.

Das Training wieder aufgenommen

Noch bevor diese wichtigen Personal-Rochaden durchgeführt wurden, berichteten die einzelnen Abteilungsleiter von einem schwierigen letzten Jahr. Die Corona-Pandemie hatte auch vor den Sportfreunden nicht Halt gemacht und Trainingseinheiten, Wettkämpfe und Veranstaltungen ausfallen lassen. Nun, bedingt durch die Lockerungen und die Impfbereitschaft der Bevölkerung, findet aktuell das Training für alle Abteilungen wieder statt. Ein Umstand, der nicht nur die Verantwortlichen, sondern wohl auch alle Sportler aufatmen lässt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen-Wittgenstein