Gut einen Monat kommen die Sportgeräte nun in den Keller, denn für den Biathlon-Nachwuchs ist die Saison abgeschlossen. Doch vor der Pause stand noch ein großes Wettkampfwochenende an einer der heiligen Stätten der Biathleten an. In der Chiemgau-Arena in Ruhpolding ging es von Freitag bis Sonntag um die letzten Punkte im Deutschen Schülercup. Aus Sicht des VfL Bad Berleburg ragten dabei zwei zweite Plätze von Lotta Bultmann heraus – der Verein ist stolz, ein weiteres Ass in seinen Reihen zu haben, das auf nationaler Ebene vorne mitlaufen kann.

Denkbar schwierige Bedingungen

Dabei ging es für Lotta, der jüngeren Schwester der Deutschen Jugendmeisterin Lilli Bultmann, zunächst unglücklich los. Am Freitag war ein reines Langlaufrennen als Techniksprint ausgeschrieben, das die JAG-Schülerin gut meisterte – bis auf einen Sturz, der auch den Umständen geschuldet war.

Solide Laufzeiten: Maximilian Breudel in der Loipe. Foto: Hans Weitz

„Die Bedingungen waren total schwierig. Es war so ein klassischer Frühjahrsschnee“, berichtete der Bad Berleburger Jürgen Wirth, Schülertrainer des Westdeutschen Skiverbandes. Der Alpen-„Fön“ hatte Spuren hinterlassen: Antauen, Frieren, Antauen, Frieren – dies in Kombination mit der ständigen Aufbereitung durch Loipengeräte machte den Schnee grobkörnig. Für die jungen Sportler war es so, als würden sie auf Zuckerkörnern laufen. Wirth: „Und dann fror es über Nacht überhaupt nicht. Die Kinder sind so tief eingesunken, dass man die Ski oft nicht mehr gesehen hat.“

Beim Bergab-Slalom blieb Bultmann an einer Stange hängen, verlor etwas zehn Sekunden und damit die Chance aufs Podium – 3:39,4 Minuten über einen Kilometer bedeuteten Platz 9 bei den 13-Jährigen, wo sich Bultmanns Vereinskameradinnen Suvi Nelli Dickel und Sophia Janson knapp außerhalb der Punkteränge auf den Rängen 26 und 30 einsortierten. Maximilian Breudel kam bei den 13-jährigen Jungen recht gut mit dem „Zucker“ klar und sortierte sich in 3:38,8 Minuten auf Rang 13 ein.

Am Samstag im Sprintwettkampf kam bei „wechselhaften, aber beherrschbaren Windbedingungen“ (Wirth) das Schießen hinzu, das bei den Biathleten bekanntlich das Salz in der Wettkampfsuppe ist.

Suvi Nelli Dickel vom VfL Bad Berleburg zeigte sich in einer guten Laufform, schoss aber zu viele „Fahrkarten“ für die Top Ten. Foto: Hans Weitz

„Versalzen“ hatte dabei Suvi Nelli Dickel, die trotz in Summe sechs Schießfehlern – die 13-Jährigen müssen mit dem Luftgewehr ausschließlich liegend ran – immerhin Rang 25 und damit einen Punkt für die Pokalwertung rettete. Rechnet man die Zeiten für die Strafrunden heraus, wäre womöglich ein Top-Fünf-Platz möglich gewesen, doch so landete Dickel unter 41 Mädchen in der Abschlusswertung ebenfalls auf Rang 25, wobei sie eine von drei Stationen auslassen musste.

Sophia Janson, die am Samstag nach einem sehr guten Schießen nur eine Strafrunde laufen musste und Platz 21 belegte, landete in der Abschlusswertung auf Rang 29. Sie will sich im Sommer läuferisch verbessern und so im kommenden Jahr weiter vorne dabei sein.

Mutige Attacke vor dem Schießstand

Bereits in beiden Teildisziplinen – in der Fachsprache wird von der Komplexleistung gesprochen – ist Lotta Bultmann gut dabei. Und dass, obwohl sie im vergangenen Sommer durch einen Fußbruch beim Trampolinspringen zurückgeworfen wurde. Lotta lief schnell und zielte bei zehn Schuss nur einmal daneben – und so hatte am Ende nur Jana Duffner vom SC Schönwald eine bessere Zeit.

Lotta Bultmann (links) vom VfL Bad Berleburg beim Deutschen Schülercup in Ruhpolding bei der Siegerehrung des Sprintrennens Foto: Verein

Auf dem Podium präsentierte Bultmann strahlend die Landesflagge mit dem Rhein und dem Westfalenpferd. „Lotta hat sich tierisch gefreut. Und es ist natürlich auch wichtig zu sehen, dass man im nationalen Vergleich vorne mithalten kann“, berichtete Sigfried Bultmann, der sich in Doppelfunktion als Papa und Ski-Abteilungsleiter des VfL freute.

Der Sonntag bot für die Wittgensteiner Schüler eine ganz neue Erfahrung. Massenstarts kennen sie zwar durchaus, aber in erheblich kleinerer Größenordnung. Während bei den Rennen am Bremberg oder in Langewiese in der Regel nur eine Handvoll Athleten ins Rennen geht und dabei meist große Leistungsunterschiede bestehen, ging es in Ruhpolding in 20er-Gruppen auf die Strecke. Hier bestätigte Lotta am Sonntag die Leistung des Vortages und legte sogar noch etwas obendrauf. Aus einer Fünfer-Spitzengruppe heraus setzte sie sich vor dem ersten Schießen mit zwanzig Metern Abstand alleine an die Spitze und blieb fehlerfrei, ehe sie sich wegen der langsameren Schießzeit hinter Duffner auf Rang zwei einsortierte – ein ganzes Stück vor dem Rest.

Duell mit der „Pinken“

Mit dem Mädchen im pinken Trikot, das es für den Schülercup-Gesamtsieg in der S13 gab, lieferte sie sich Bultmann (in der Saisonwertung Fünfte) einen packenden Zweikampf, in dem beim zweiten Schießen beide erneut tadellos durchkamen. Duffner schoss erneut schneller und ging mit etwas Abstand in die Schlussrunde. Bultmann machte zwar einige Meter gut, doch am Ende hatte aber die „Süddeutsche“ die Nase um zehn Sekunden vorne. „Vielleicht bin ich etwas zu schnell angegangen“, überlegte Lotta, die ihre Trainingspartnerinnen Suvi Nelli Dickel und Sophia Janson auf Platz 21 und 26 ins Ziel laufen sah.

Maximilian Breudel schoss sowohl im Sprint am Samstag als auch im Massenstart am Sonntag je drei Fehler. Er sortierte sich mit Platz 15 und 16 im soliden Mittelfeld ein – insgesamt lag er auf Rang 21. Pech hatte Bjarne Klein, der das Finale krankheitsbedingt verpasste und trotz der Streichresultate insgesamt immerhin an Position 22 notiert wurde. Zum Schülercup gehörten neben dem Rennen in Ruhpolding ein weiteres Schnee-Rennwochenende in Oberwiesenthal sowie ein Wettkampfwochenende im Herbst.