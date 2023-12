Maxi Kraft löst Vertrag bei den Sportfreunden auf

Siegen Kaum Einsatzzeit in der Fußball-Oberliga: Jetzt löst Maximilian Kraft seinen Vertrag bei den Siegener Sportfreunden wieder auf.

Bei Fußball-Oberligist Sportfreunde Siegen hat der vor der laufenden Saison vom Landesliga-Absteiger TSV Weißtal ins Leimbachtal gewechselte Maximilian Kraft seinen Vertrag nach einem halben Jahr wieder aufgelöst. In der Oberliga hat es Kraft bis auf zwei Kurzeinsätze nicht auf Spielzeit gebracht. Im Kreispokal kam er auf mehr Einsatzzeit im rot-weißen Trikot. „Er ist an uns herangetreten mit dem Wunsch, den Verein wieder zu verlassen“, so der Sportliche Leiter Ottmar Griffel. Nicht ausgeschlossen, dass er nach der Winterpause wieder für die Weißtaler, dann mit dem Ziel in die Landesliga zurückzukehren, auf Torejagd gehen wird.

