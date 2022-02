Mehrere Spielabsagen: Reduziertes Fußballprogramm

Siegen-Wittgenstein. In Siegen-Wittgenstein finden sechs Fußballspiele nicht wie geplant statt. In einem Fall sorgt dies für gehörigen Verdruss.

Am „Nachholspieltag“ der Amateurfußballer an diesem Wochenende fallen in Siegen-Wittgenstein erneut einige Spiele aus – in fast allen Fällen witterungsbedingt. Nach dem Landesliga-Spiel des TSV Weißtal gegen den SC Berchum/Garenfeld und der Bezirksliga-Partie des TuS Erndtebrück II gegen die SG Bödefeld/Henne-Rartal, die bereits am Samstag abgesetzt worden sind, wurden am Sonntag auch die Heimspiele des FC Benfe gegen den VfL Girkhausen (Kreisliga D) und den FC Hilchenbach (Kreisliga B) wegen des schneebedeckten Kunstrasens ins der Beierbach abgesagt.

In der A-Jugend-Bezirksliga reiste der TuS Erndtebrück vergeblich zum SC Lüdenscheid, wo nur ein Viertel des Platzes schneefrei war. „Ich habe denen gesagt: ,Das kann doch wohl nicht euer Ernst sein, dass ihr uns hierhinfahren lasst’“, ärgerte sich Trainer Eberhard Stötzel, der am Samstag telefonisch versucht hatte, sich über die Bedingungen in der Bergstadt kundig zu machen, dabei aber niemanden erreichte.

In der Frauen-Westfalenliga ist die Partie von Fortuna Freudenberg gegen den FC Donop-Voßheide abgesagt worden – wegen Coronafällen beim Gegner. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.