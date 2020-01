Michael Bender: „Sind für viele die Treter-Truppe“

„Ich gestehe, dass ich eine Schwäche für Underdogs habe. Für die Kleinen, die mit geringsten Mitteln Großes erreichen. Ohne solche Farbtupfer wäre unser Fußball ärmer“, sagte einst Paul Breitner, seines Zeichens Fußball-Weltmeister von 1974. Nun ist nicht überliefert, ob Breitner ein großer Anhänger des TuS Diedenshausen ist, oder jemals von dem kleinen Verein aus Wittgenstein gehört hat.

Fest steht aber, dass der 68-Jährige aufgrund dieses Zitats wohl seine Freude am Klub aus dem 360-Seelenort hätte. Denn der TuS geht jedes Jahr aufs neue als Außenseiter – also als Underdog – in die neue Fußball-Spielzeit und straft seine Kritiker in regelmäßigen Abständen Lügen. Von vielen stets als Abstiegskandidat gehandelt, haben es die Diedenshäuser in den letzten Spielzeiten immer wieder geschafft ihren Kopf schnellstmöglich aus der C-Liga-Schlinge zu ziehen und stehen auch in diesem Jahr nach der Hinrunde wieder auf einem sicheren achten Tabellenplatz, mit 23 Punkten Abstand zur Abstiegszone.

Verletzungssorgen aufgefangen

Kein Wunder also, dass Trainer Björn Kleinwächter, der seit diesem Sommer wieder die Geschicke „an der Saale“ leitet, zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft ist.

„Trotz vieler Verletzungssorgen und dem Abgang von Tim Kuhn haben wir unsere Punkte geholt. Den dünnen Kader haben wir durch das Kollektiv aufgefangen“, erklärt der 37-Jährige schon fast ein wenig ungläubig ob der vielen Stolpersteine, die sein Team in dieser Spielzeit bereits umschiffen musste. Auch als sich im Laufe der Hinrunde Thorsten Lückel, Phillip Fischer und Hendrik Peter verletzten, hielt das Team zusammen und reagierte auf die taktischen Umstellungen ohne große Probleme. Hinzu kommt, dass sich sowohl Nils Dienst, als auch Michael Bender fast die komplette Halbserie mit Problemen rumplagten, aber dennoch für ihren Heimatverein die Knochen hinhielten.

Bender ist dabei mit acht Toren bester Torjäger der Saale-Fußballer, mit 30 Jahren Rekordtorschütze des Vereins und hat in seinem Leben noch nie ein anderes Trikot getragen. „Es ist schon etwas besonderes hier. Die meisten Spieler kommen aus dem Ort, man ist mit ihnen großgeworden. Man spielt quasi mit den selben Jungs, mit denen man auch an der Theke steht. Das schweißt natürlich zusammen.“

Neben diesem wohl einmaligen Zusammenhalt gesellt sich als Erfolgsrezept seit Jahren schon ein wichtiger Faktor in Diedenshausen dazu.

Das Saale-Stadion ist und bleibt eine schier unüberwindbare Festung für gegnerische Mannschaften. Der TuS ist die einzige Elf, die regelmäßig auf einem Aschenplatz antritt und so vielen „auswärtigen“ Teams den Zahn zieht.

Die Festung ist kaum einzunehmen

Bis in den November blieb man zuhause ungeschlagen, einzig Tabellenführer Feudingen entführte überhaupt alle drei Punkte aus Diedenshausen. „Viele Leute denken, da wir nach wie vor auf Asche spielen, dass wir immer noch die Treter-Truppe sind. Das sehe ich aber anders. Wir haben uns spielerisch deutlich verbessert“, räumt Bender mit unliebsamen Vorurteilen auf.

Nils Dienst mimt in der TuS-Taktik den klassische Libero, Moritz Homrighausen und Jens Biegler, respektive Hendrik Peter, sorgen als Manndecker für klare Verhältnisse. Danach geht es mit überfallartigem Umschaltspiel schnell nach vorne. Eine Variante, die sich bewehrt hat. Von allen Mittelfeld-Mannschaften hat der TuS die beste Abwehr (34 Gegentore). Das von Huub Stevens aufgestellte Credo: „Die Null muss stehen“, wird also großgeschrieben.

All diese Faktoren werden den TuS Diedenshausen auch in der kommenden Spielzeit die B-Liga-Zugehörigkeit sichern – zum sechsten Mal in Folge.

Doch wie geht es danach weiter für den kleinen Verein? „Es wird schwer werden das Potenzial zu halten. Unsere Führungsspieler kommen alle langsam ins Alter. Das Ziel ist es aber, weiterhin in der Klasse zu bleiben. Das wäre für Diedenshausen eine starke Leistung“, erklärt Björn Kleinwächter, der über seine persönliche Zukunft ebenfalls noch keine Angaben machen konnte.

Interessant könnte es für den TuS und die Liga dabei nochmal im Mai werden. Dann nämlich gastieren die Aufstiegskandidaten Edertal und Wingeshausen „an der Saale“. Auch der Tabellenzweite Laasphe muss noch beim TuS ran. So könnte die Kleinwächter-Elf Zünglein an der Waage spielen. Und wem Paul Breitner dann die Daumen drücken würde, sollte nun klar sein.