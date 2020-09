Michael Born als Geschäftsführer von Dynamo Dresden gefeuert

Dresden. Zerrüttete Verhältnisse in der Geschäftsstelle von Dynamo Dresden sollen Michael Born wenige Tage vor Saisonstart den Job gekostet haben.

Geschäftsführer Michael Born und Dynamo Dresden gehen ab sofort getrennte Wege. Das gab der Fußball-Drittligist am Donnerstag bekannt. „Der Freistellung des kaufmännischen Geschäftsführers ist eine umfangreiche Analyse des Aufsichtsrates in den zurückliegenden Monaten vorangegangen, die in der Konsequenz nun die Beurlaubung von Michael Born nach sich gezogen hat“, erklärte Dynamos Aufsichtsratsvorsitzender Jens Heinig in einer Vereinsmitteilung am Donnerstag – vier Tage vor dem Spiel in der ersten DFB-Pokalrunde gegen den Hamburger SV (Montag/18.30 Uhr).

Über vier Jahre bei Dynamo Dresden

Der aus Wittgenstein stammende Michael Born, der sich bislang nicht zu seiner Freistellung geäußert hat, nahm am 27. Mai 2016 seine Arbeit beim damaligen Zweitligisten auf, sein Vertrag lief noch bis zum 30. Juni 2021. Der 52-Jährige war jedoch nicht unumstritten. 2018 soll Born in einem Machtkampf mit dem ehemaligen Sportgeschäftsführer Ralf Minge verstrickt gewesen sein. Einige Mitarbeiter der Geschäftsstelle wollten nicht mehr mit ihm zusammenarbeiten, von „fehlendem respektvollen Miteinander“ war die Rede. Minge habe sich schützend vor die Mitarbeiter gestellt. Deswegen soll es Bestrebungen gegeben haben, diesen abzulösen.

Die vakante Stelle des kaufmännischen Geschäftsführers soll am 11. September offiziell ausgeschrieben werden. Bis zur Neubesetzung übernimmt der Leiter Finanzen Enrico Kabus zusammen mit Sportgeschäftsführer Ralf Becker die Geschäfte des Vereins interimsmäßig. (dpa)