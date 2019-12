Erndtebrück. Michael Müller hat beim TuS Erndtebrück in der Winterpause Zeit, an den richtigen Stellschrauben für den Klassenerhalt zu drehen.

Michael Müller: „Wer uns abschreibt, ist schief gewickelt“

So richtig in Tritt ist der TuS Erndtebrück in der Fußball-Oberliga-Westfalen auch nach dem Trainerwechsel vor der Winterpause noch nicht gekommen.

Nach dem äußerst ärgerlichen Remis gegen Preußen Münster II (1:1) und der derben Pleite gegen den FC Eintracht Rheine (0:6) mussten sich die Mannen vom Pulverwald auch am vergangenen Sonntag mit einem 4:4-Unentschieden gegen den TuS Ennepetal begnügen – der Abstand auf die Nichtabstiegsplätze beträgt weiterhin fünf Zähler.

Doch hat man trotz der ausgebliebenen Trendwende das Gefühl, dass am Pulverwald ein anderer Geist Einzug gehalten hat. Die Leistungen bei beiden Remis lassen zumindest eine Steigerung unter Neu-Trainer Michael Müller erkennen, auf die sich aufbauen lässt. „Es gibt noch viele Bausteine, die wir grade rücken müssen. Aber es war klar, dass dies nicht über Nacht passiert. Jetzt haben wir fünf Wochen Vorbereitung vor uns, in der wir das taktische Konzept nochmal einstudieren können“, so der Übungsleiter, der seit drei Spielen wieder die Geschicke des TuS leitet.

Bereits im Vorfeld hat der 40-Jährige über diverse Videoanalysen, Einzelgespräche und Telefonate versucht den verunsicherten Oberligisten umzukrempeln, was laut Müller zumindest dazu geführt hat, dass der Abstand zum „rettenden Ufer“ weiterhin in greifbarer Nähe ist, obwohl der TuS noch auf den ersten Sieg unter Müller mindestens bis Februar warten muss. Dann nämlich starten die Wittgensteiner gegen den SV Rhynern in die Restrunde, sollte das Wetter in Wittgenstein mitspielen. „Bis dahin hoffe ich, dass der Schnee ausbleibt und wir regelmäßig Einheiten absolvieren können.“

Winterpause als Chance für taktische Verbesserungen

In diesen angesprochenen fünf Wochen will der Trainer überwiegend im taktischen Bereich den Grundstein für den Klassenerhalt legen, Abläufe einstudieren und einfache Fehler dadurch ausmerzen. Denn, das war auch beim Unentschieden gegen Ennepetal auffällig, der TuS scheitert häufig an sich selbst. So auch im Ruhrgebiet, als Alex Taach ein spielentscheidender Fehler im Tor der Wittgensteiner unterlief. Auch die anderen Gegentreffer hätten deutlich besser verteidigt werden können. Hinzu kommt, dass sich sowohl Manfredas Ruzgis, als auch Torschütze Erlon Sauluka im Laufe des Spiels verletzten. Entscheidende Dinge für Müller, die dem TuS insgesamt den Sieg in Ennepetal raubten.



„Taktisches Fehlverhalten bricht uns immer wieder das Genick. Ich habe das Gefühl, dass nicht jedem unser Konzept klar ist und wir uns deshalb auf dem Platz nicht einig sind. Hinzu kommt jetzt noch der mentale Druck, da geht in den letzten Minuten oft die Angst um. Auf diesem Niveau sind Feinheiten oft entscheidend. In der Oberliga dürfen diese Fehler eigentlich nicht passieren.“

Konkret geht es Müller dabei um die Raumaufteilung zwischen den Abwehrketten. Wann gedoppelt und wie angelaufen werden muss. Elementare Sachen, die eigentlich längst eingeschliffen seien sollten. Deshalb erwartet der Übungsleiter auch mehr Kommunikation auf dem Platz von seinen Spielern. „Wenn wir das hinbekommen, dann hat das Team das Niveau diese Klasse zu halten. Wir sind nicht meilenweit weg.“

Kadersituation ungeklärt

Doch nicht nur auf dem Platz hat der TuS an einigen Stellschrauben zu drehen. Auch die Kadersituation macht die Gesamtlage für den Trainer nicht einfacher. Einige Spieler kamen in dieser Saison noch überhaupt nicht zum Einsatz, Spielpraxis in der zweiten Welle kann sich keiner holen, da diese nicht existent ist. „Wir wollen uns von einigen Spielern trennen, doch etwas Konkretes gibt es da noch nicht zu vermelden. Wenn wir aber mit dem jetzigen Kader in die Rückrunde gehen würden, wäre das für mich auch kein Problem.“

Dabei scheint der „Aushilfstrainer“ die aktuelle Tabellenlage irgendwie zu liegen. Schon in der vergangenen Saison übernahm Müller den TuS in größter Abstiegsnot und führte die Blau-Weißen am Ende knapp zum Klassenerhalt. Parallelen will der 40-Jährige aber nicht ziehen, zu unterschiedlich sind die Situationen. „Im letzten Jahr waren viele erfahrene Spieler dabei. In dieser Spielzeit ist es eine sehr junge Truppe, die meine Abläufe erstmal verinnerlichen muss. Aber ich sage nochmal: Wer uns abschreibt, ist falsch gewickelt“

Tendenzen dazu hat der TuS nun in den drei Spielen unter Müller sicherlich angedeutet. Nach der Winterpause wird sich nun also zeigen, ob der Übungsleiter sein taktisches Konzept vermittelt bekommen hat.